Zoom Video Communications(Zoom)は現地時間12月21日、ビデオ会議ソフト「Zoom」バージョン5.4.7を提供開始。macOS版は、新たにARMアーキテクチャのApple Silicon(M1)を搭載したMacに最適化した。

ZoomクライアントアプリのmacOS版のダウンロードセンターで、「Or, for Macs with the M1 processor, click here to download」のリンクをクリックするとM1対応バージョンをダウンロードできる(大きな青のダウンロードアイコンはIntelバージョンのリンクになっている)。

macOS版のZoomダウンロードセンターにある、「Or, for Macs with the M1 processor, click here to download」(赤枠の箇所)のリンクからM1対応バージョンをダウンロードできる

既にZoomをApple M1を搭載したMacにインストールしている場合は、まずIntel版のバージョン5.4.7にアップデートした上で、M1対応版に再度更新する必要がある。

Zoomを既にApple M1を搭載したMacにインストールしている場合は、2回更新作業が必要になる

macOS版のほか、Windows/Linux/Android/iOS版もバージョン5.4.7に更新。アップデートすると、チャット・通話機能にクラウド上の連絡先をインポートできるようになる。非言語的フィードバックの機能を強化し、主催者と共同主催者にも挙手機能を実装した。

「認証されたユーザーのみが参加できる」オプションは、スケジュールウィンドウの[セキュリティ]セクションに配置され、パスコードおよび待合室オプションとグループ化して、セキュリティ機能を使いやすくした。また、Zoom Phone Proライセンスを持つユーザーは、テキストメッセージ(SMS/MMS)を使ったやりとりができるようになる。