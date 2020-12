Microsoftは12月10日(米国時間)、「Introducing x64 emulation in preview for Windows 10 on ARM PCs to the Windows Insider Program|Windows Insider Blog」において、ARM64で動作するパソコン上の「Windows 10 Insider Preview build 21277」にMicrosoft Storeからx64アプリケーションをインストールして実行する機能を搭載したと伝えた。自動的にx64エミュレーションが機能するとされている。

Introducing x64 emulation in preview for Windows 10 on ARM PCs to the Windows Insider Program|Windows Insider Blog

Microsoftは2017年後半にARMで動作するWindows 10の最初のバージョンをリリースした。当時は32ビットのx86アプリケーションの需要が高く、同社はx86エミュレータの開発に取り組んだ。現在は状況が異なっており、ユーザーはARM64で動作するx64アプリケーションを求めているという。今回、x64エミュレータを導入した背景にはそうした需要の変化があるとされている。この機能はまだ実験段階にあり、今後さらに性能の向上や機能の改善を期待できる。現時点では動作しないアプリケーションも存在するという。

Microsoftは開発者に対し、ARM64でフルに性能を発揮するにはx64エミュレータに頼るのではなく、ARM64にネイティブ対応したアプリケーションを提供することを推奨している。開発環境としてはすでにARM64ネイティブアプリケーションの開発が可能になっている。

AppleがApple M1およびApple M1を搭載したMacの販売を開始したことで、開発者の感心がARM64へ集まっている。今後、多くの開発者がARM64系のハードウェアへ移行する可能性が高く、Windows 10もARM64における各種機能の開発などを活発化される可能性がある。