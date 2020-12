プリンストンは12月4日、タッチ機能付きのモバイル液晶ディスプレイとして、15.6型の「PTF-M156T」および13.3型の「PTF-M133T」の2製品を発表した。価格はオープンで、直営オンラインストア「プリンストンダイレクト」ではPTF-M156Tが37,250円(税別)、PTF-M133Tが32,250円(税別)。

USB Type-Cケーブル1本でノートPCやスマートフォン、ゲーム機などと接続できるモバイル液晶ディスプレイ。視野角の広いIPS液晶パネルを採用し、10点マルチタッチ対応により指での操作も可能だ。HDMI入力も備え、Type-Cポートを備えないPCやゲーム機などのモニターとして使えるほか、付属のUSB Type-A to Micro-B変換ケーブルを使えば、同製品をUSBハブとして活用できる。

「PTF-M156T」の主な仕様は、画面が15.6型のIPS、解像度が1,920×1,080ドット、パネル表面処理が光沢(抗指紋ガラス)、視野角が水平 / 垂直ともに170度、輝度が230cd/平方メートル、コントラスト比が800:1、応答速度が30ms、消費電力は12W(標準時)、タッチパネルは静電容量方式10点マルチタッチ。

インタフェースはMini HDMI×1、USB Type-C(DisplayPort Alt mode)×1、microUSB×1、3.5mmステレオミニジャックなど。1W+1Wのステレオスピーカーを備える。本体サイズはW356.2×D9.5×H227.1mm、重さは約792g。カバーの重量は453g。

付属品は、USB Type-Cケーブル(1m)、USB Type-A to Type-Cケーブル(1m)、HDMI to Mini HDMIケーブル(1m)、USB Type-A to Micro-B変換ケーブル(10cm)、スタンドカバー(装着済み)、クリーニングクロスなど。

「PTF-M133T」の主な仕様は、画面が13.3型のIPS、輝度が250cd/平方メートル、消費電力は7W(標準時)。本体サイズはW305×D9×H193.5mm、重さは約530g、カバーの重量は312g。そのほかの仕様は15.6型の「PTF-M156T」とほぼ共通。

インタフェース部