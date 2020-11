スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』は『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』とのコラボを開始し、描きおろしイラストパーカーが当たるコラボ開催記念キャンペーンを実施。

今回、『ロストディケイド』×『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』コラボを記念して、『ロストディケイド』公式Twitterではコラボ限定描き下ろしイラストパーカー(全3種)を抽選で各1名へプレゼントするキャンペーンを実施中。応募期限は12月2日14:59まで。詳細は公式Twitterにて。

(C) Project シンフォギア (C) Project シンフォギアG (C) Project シンフォギアGX (C) Project シンフォギアAXZ (C) Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED