Android Police Teamは10月19日(米国時間)、「Google confirms the Nest Secure has been discontinued」において、Googleが「Nest Secure」の販売を停止したと伝えた。Nest Secureはモーションセンサーとキーパッドを備えたシンプルなセキュリティデバイスとして2017年に登場したプロダクトだが、登場以降一度もアップデートされず、最終的に販売中止になったようだ。

2020年10月15日(米国時間)の時点では、Google StoreにおけるNest Secureのページにアクセスすると次のような感じでGoogle Nest Secureのページが表示されていた。

Nest Secure - Home Security & Alerm System - Google Store

しかし、本稿執筆時点で同じページにアクセスすると、次のように他のプロダクトが表示されるようになっており、Nest Secureの情報が表示されないようになっていることを確認できる。

Googleの他のプロダクトを紹介するページが表示される

GoogleもNest Secureの販売を停止したことを認めており、今後このデバイスがGoogleから販売されることはないものと見られる。ただし、購入済みのNest Secureは今後も利用可能とされている。