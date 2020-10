11月に8周年を迎えるアクションパズルRPG『ケリ姫スイーツ』が「ケリ姫アニバーサリー前夜祭!」を開催中。

本イベントでは、昨年のアニバーサリーイベントに登場した「空賊島と七つの秘宝!」が再登場する。なお、期間限定ステージ「空賊王の試練1」では、主人公と助っ人以外のデッキメンバーが固定されている。

また、「運試しはいかが?」の前夜祭スペシャルバージョンも再登場。Rank5のパーフェクトクリアボーナスで、プレミアムチケット2枚をゲットできるほか、ドロップで「万金招来ダイヤモンド」や「ケリくじ・大吉」などのアイテムが入手できる。

さらに、期間限定ステージ「無情な異常!密林の怪」が新登場する。最新アップデートにて実装された「パフォーマー」の覚醒職「エンターテイナー」は対アンデッドの特性を持っており、力強い存在になっているとのこと。「ケリ姫アニバーサリー前夜祭!」は11月12日6:59まで開催。

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.