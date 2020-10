ヤマハ発動機は、電動アシスト自転車「PAS RIN(パス リン)」「PAS mina(パス ミナ)」、「PAS With(パス ウィズ)」「PAS With DX(パス ウィズ デラックス)」「PAS With SP(パス ウィズ スーパー)」の2021年モデルを発表した。

メーカー希望小売価格(税別)と発売日は、「PAS RIN」(133,100円)と「PAS mina」(138,600円)は2021年1月30日。各モデルともタイヤサイズは26型。カラーは「PAS RIN」が4色、「PAS mina」が3色。

「PAS With」(122,100円)と「PAS With DX」(127,600円)は2020年12月10日発売、「PAS With SP」(155,100円)は2021年2月3日発売。カラーは「PAS With」の26型が6色、24型が4色、「PAS With DX」の26型が5色、24型が3色、「PAS With SP」の26型が4色、24型が2色。

スマートパワーアシスト機能を搭載した「PAS RIN」と「PAS mina」

「PAS RIN」は、アクティブな高校生の通学シーンをイメージし、スポーティでユニセックスなデザインが特徴。大容量15.4Ahリチウムイオンバッテリーを採用するほか、ワイヤー錠も付属する。

PAS RIN(マットアンバー)

「PAS mina」は、『ライフスタイルやファッションに合わせて「わたしらしさ」を表現できる電動アシスト自転車』をコンセプトにしたモデル。レトロスタイル真鍮スプリングベル、クラシカルなアルミ製ペダルなど、上質感や素材感を強調する装備となっている。バスケット、リヤキャリヤ、リヤチャイルドシートなど、ライフスタイルに合わせて選べる別売アクセサリーも用意。

PAS mina(ホワイトオレ)

両モデルとも、アシストフォーリングを進化させたアシスト制御「スマートパワーアシスト」を搭載。高回転域の出力をアップし、低中速ギアを使った登坂がより快適になった。坂道で軽いギアに切り替えるとペダルを漕ぐスピードが速くなるが、空回り感のないパワフルなアシストを得られるとしている。

アシストモードは「強モード」「オートエコモードプラス」に、「スマートパワーモード」を追加。走行中の人の動きや路面の状況から、最適なアシストパワーを自動で制御する。急な坂道や荷物積載時など、パワーが必要なシーンではパワフルにアシストし、アシストの必要性が低くなる平坦路や下り坂ではパワーをセーブ。常に自動で最適なアシスト力を提供し、手間いらずで使い勝手の良い走行モードだとする。

前回使用時(電源オフ時)に選択していたアシストモードを記憶し、次回使用時(電源オン時)に前回と同じモードで起動する「走行モードメモリー機能」も備えた。

PAS RINの本体サイズは全長1,855mm、全幅は590mm、サドル高は750~895mm、タイヤサイズは前後26×1.90HE/26×1.90HE。車両重量は27.7kg。1回の充電あたりの走行距離は、強モードが59km、スマートパワーモードが66km、オートエコモードプラスが94km。充電時間は約4時間。ギアはリヤハブ内装3段変速方式。

PAS minaの本体サイズは全長1,840mm、全幅は580mm、サドル高は745~890mm、タイヤサイズは前後26×1.90HE/26×1.90HE。車両重量は23.8kg。一回の充電あたりの走行距離は、強モードが48km、スマートパワーモードが55km、オートエコモードプラスが83km。充電時間は約3.5時間。ギアはリヤハブ内装3段変速方式。

カラーは「PAS RIN」がパウダーブルー、マットオリーブ、マットブラック(新色)、マットアンバー2(新色)の4色。「PAS mina」がミラーシルバー、バーガンディ(新色)、ホワイトオレ(新色)の3色。

「PAS With」シリーズはカラーリングを変更

「PAS Withシリーズ」は、好評の「スマートパワーアシスト」機能などを継続し、一部カラーリングを変更した。カラーは「PAS With」がアクアシアン(26型のみ)、ピュアパールホワイト(26型のみ)、ノーブルネイビー、カカオ、ピュアシルバー、スモークイエロー(新色)。

PAS With(アクアシアン)

「PAS With DX」はソリッドグレー(26型のみ)、コーラルレッド、パウダーブルー2、マットブラック2、マットアンバー(新色、26型のみ)。

「PAS With SP」はマットダークグリーン(26型のみ)、グレーメタリック、ダークメタリックレッド、バーガンディ(新色、26型のみ)。

「PAS With」と「PAS With DX」の26型の主な仕様は、全長が1,880mm、全幅が560mm、タイヤサイズが前:26×1 1/2WOおよび後:26×1 1/2WO、サドル高が745~890mm、車体重量は「PAS With」が26.6kg、「PAS With DX」が27.7kg。乗車可能な最低身長は145cm。

「PAS With」と「PAS With DX」の24型の主な仕様は、全長が1,785mm、全幅が560mm、タイヤサイズが前:24×1 1/2WOおよび後:24×1 1/2WO、サドル高が720~865mm、車体重量は「PAS With」が25.9kg、「PAS With DX」が27.1kg。乗車可能な最低身長は141cm。

24型・26型どちらも充電1回あたりの走行距離は、強モードで48km、標準モードで59km、エコモードプラスで78km。バッテリーの充電時間は約3.5時間。ギアはリヤハブ内装3段変速方式。

「PAS With SP」の26型の主な仕様は、全長が1,880mm、全幅が560mm、タイヤサイズが前:26×1 1/2WOおよび後:26×1 1/2WO、サドル高が745~890mm、車体重量は27.9kg。乗車可能な最低身長は145cm。

24型の主な仕様は、全長が1,785mm、全幅が560mm、タイヤサイズが前:24×1 1/2WO / 後:24×1 1/2WO、サドル高が720~865mm、車体重量は27.2kg。乗車可能な最低身長は141cm。

24型・26型どちらも充電1回あたりの走行距離は、強モードで59km、標準モードで66km、エコモードプラスで100km。バッテリーの充電時間は約4時間。ギアはリヤハブ内装3段変速方式。