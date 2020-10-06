ネクストセットは10月6日、Office 365導入企業向けに、Office 365とシームレスに動く、クラウド環境のEラーニング機能（ワークフロー搭載）「ネクストセット・Eラーニング for Office 365」の提供を開始したことを発表した。

学習コンテンツ

「ネクストセット・Eラーニング for Office 365」では、テキストフィールド、リッチテキストフィールド、リンク機能、日付フィールド、ラジオボタン、オプションボタン、入力マスター管理機能、添付ファイルといった多様な学習コンテンツを作成できるほか、ユーザーのコンテンツの未読／既読／学習完了／未完了、確認テストの合格／不合格といった進捗管理が可能。

また、コンテンツのカテゴリー分けや詳細検索、ユーザーのオペレーションログ、管理者のオペレーションログ、学習コンテンツの作成時にワークフローで社内承認を取るといった機能を備える。

なお、「ネクストセット・Eラーニング for Office 365」は、同社が提供しているアドオン「ネクストセット・組織ドキュメント管理 for Office 365」の拡張機能として提供される。

既に「ネクストセット・組織ドキュメント管理 for Office 365」の利用企業は、ガジェットを追加するだけで利用可能。

SaaS型による無償提供（広告表示あり。その他制限：10ユーザーまで、機能制限あり、サポートなし）と、SaaS型による有償提供（月額100円/人、税別）が用意される。