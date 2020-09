スイスの時計ブランド「オメガ」から、ダイバーズウオッチ「シーマスター」の特別モデル「シーマスター ダイバー300M ジェームズ・ボンド プラチナ ナンバード エディション」が登場。オメガブティック限定販売となり、税込価格は6,127,000円。

オメガ「シーマスター ダイバー300M ジェームズ・ボンド プラチナ ナンバード エディション」

1995年に公開された映画『007 ゴールデンアイ」から、オメガのシーマスターはジェームズ・ボンドに提供されてきている。今回の新作はそのパートナーシップを祝うタイムピースとなり、プラチナを用いた特別な1本とした。ジェームズ・ボンドの映画では最先端のスタイルと革新が不可欠であり、時計にもさまざまな先端技術を盛り込んでいる。

プラチナゴールド製の42mmケースは、個別の番号を刻印したプレートをケースサイドに配置。ブラックエナメルのダイヤルには、18Kホワイトゴールドによって銃身(ガンバレル)のデザインを描いている。

10時位置のインデックスには、夜になると浮かび上がる秘密の数字「50」が隠されており、これは映画『女王陛下の007』の公開から50周年を記念したもの。加えて、7時位置のミニッツトラック(ホワイトエナメル)には007のロゴ、針・インデックス・12時位置には18Kホワイトゴールドでボンド家の紋章を描いた。

ムーブメントは自動巻き機械式の「Cal.8807」で、パワーリザーブは約55時間。スイスクロノメーター検定協会(COSC)による認定クロノメーター、およびスイス連邦計量・認定局(METAS)によるマスター クロノメーターだ。シースルーのケースバック(サファイアクリスタル)からは、ムーブメントの優雅な動きを見られる。ケースバックには、ボンド家の紋章、「DIVER300M」と「NUMBERED EDITION」の文字を記した。

ケース素材はプラチナゴールド、ケースサイズは径42mm×厚さ14.06mm、風防は両面無反射コーティングのドーム型サファイアクリスタル、ベゼルはブラックセラミック製の逆回転防止ベゼル、防水性能は30気圧。ストラップはブラックレザーで、付け替え用のブラックラバーストラップが付属する。

特別仕様のボックスは、ブレーとブラックのストラップを付けたグローブトロッター製の特製スーツケース。付け替え用ストラップのほか、旅行用ポーチ、ルーペ、ストラップ交換ツールを同梱している。

007 and James Bond materials (C)1962-2019 Danjaq and MGM.

007 and James Bond Trademarks, TM Danjaq. All rights reserved.