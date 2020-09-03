ソフトバンクは、基本使用料無料で料金を前払いする「シンプルスタイル」向けに、ZTE製スマートフォン「Libero 3（リベロスリー）」を、2020年9月中旬以降に発売する。
「Libero 3」は、トリプルカメラや約6.1インチHD＋の大画面、3,900mAhの大容量バッテリーを搭載したスマートフォン。「シンプルスタイル」は、基本使用料無料で、「200MBプラン」（税別900円）、「700MBプラン」（税別2,700円）、「3GBプラン」（税別4,980円）からデータ容量を選び、使いたいときにチャージして使うスタイルのプランだ。端末の主な仕様は以下通り。
- 最大通信速度（下り／上り）：112.5Mbps／46Mbps
- サイズ：W73×D155×H9.2mm
- 重さ：約166g
- 連続通話時間（FDD-LTE網）：約1,600分
- 連続待受時間（FDD-LTE網）：約600時間
- フルセグ／ワンセグ：－／－
- ディスプイ：約6.1インチHD（1,560×720ドット）TFT液晶
- メインカメラ：有効画素数約1,600万画素＋約800万画素＋約200万画素
- サブカメラ：有効画素数約500万画素
- Bluetooth：Ver.4.2
- 外部メモリー／推奨容量：microSDXCカード（別売り）／最大512GB
- ROM：64GB
- RAM：3GB
- CPU（クロック数／チップ）：オクタコア（2.0GHz＋1.5GHz）／MTK P22
- 電池容量：3,900mAh
- Wi-Fi（対応規格、周波数）：IEEE 802.11b／g／n（2.4GHz）
- OS：Android 10
- カラー：ブラック