スマートフォン向けアプリ『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』(スクスタ)で「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2nd Live! Back to the TOKIMEKI」最速先行抽選キャンペーンが実施される。

『スクスタ』アプリ内で7月24日12:00までに「ストーリー16章をクリア」対象者に後日「シリアルNo.」をゲーム内の個別のお知らせにて発行、案内される。チケット応募に関しては、同時に発行される受付URLより申し込みできる。シリアルは7月29日12:00以降順次発行される。チケット申込み受付期間は8月4日23:59まで。

(C)2013 プロジェクトラブライブ! (C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! (C)プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (C)KLabGames (C)SUNRISE (C)bushiroad