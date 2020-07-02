エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は7月2日、価格を8万円以下に抑えた15.6型ゲーミングノートPC「Alpha-15-A3DC-242JP」を発表した。7月9日からAmazon.co.jpで発売する。価格は79,000円前後（税込）。
CPUに4コア8スレッドのAMD Ryzen 5 3550H、グラフィックスにAMD Radeon RX 5300Mを搭載しながら、税込価格が8万円以下というリーズナブルなゲーミングノートPC。フルHD解像度のゲーミングPCゲームに適したグラフィックス性能を備えているとし、オフィスソフトや動画・画像編集ソフトも快適に動作できるとしている。
主な仕様は、CPUがMD Ryzen 5 3550H、メモリが8GB DDR4、ストレージが512GB SSD（M.2 NVMe）、グラフィックスがAMD Radeon RX 5300M 3GB GDDR6、ディスプレイが15.6型フルHD ノングレア（1,920×1,080ドット）、OSがWindows 10 Home 64bitなど。
インタフェースはHDMI×1、Mini DisplayPort×1、USB 3.2 Gen1 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×3、ヘッドホン出力（Hi-res対応）×1、92万画素Webカメラなど。通信機能は、Killer Ethernet E2600 10Gbps有線LAN、IEEE802.11ac無線LAN + Bluetooth 5。OSはWindows 10 Home 64bit 。
バッテリ容量は4,730mAh。本体サイズはW357×D248×H27.5mm、重さは約2.3kg。この構成で、価格は税込み79,000円前後。