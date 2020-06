ASUS JAPANは、240Hz駆動に対応して世界最速を謳う17.3型バッテリー内蔵モバイルゲーミングディスプレイ「ROG Strix XG17AHPE」を発表した。発売は6月26日を予定しており、Amazon.co.jpで予約を受付中。価格は70,920円(税込)。

「ROG Strix XG17AHPE」

同製品は17.3型のバッテリー内蔵型モバイルディスプレイ。240Hzの高速駆動に対応し、FPSやレーシング、RTSなどカテゴリを選ばずさまざまなゲームシーンで優位に立てるという。液晶パネルにIPS方式を採用して178度の視野角を実現し、1,000:1のコントラストとsRGB100%をカバーして正確な色表現が可能。

充電は専用のUSB Type-C 映像入力はmicro-HDMI2.0とUSB Type-C

映像入力端子にmicro-HDMI2.0端子とUSB Type-Cを備え、ノートパソコンやスマートフォン、ゲーム機、カメラ、タブレットなど幅広い機器に対応する。

7,800mAhの大容量バッテリーを内蔵し、240Hz動作に設定しても最大3.5時間駆動可能。USB Type-Cでの充電はQuick Charge 3.0とUSB PD 3.0に対応し、1時間の充電で最大120分連続使用できる。

オーディオに3.5mmステレオミニ端子とステレオスピーカーを搭載。D/Aチップに「ESS 9118」を採用して24bit/192kHzロスレス再生が可能。臨場感豊かなゲーミングオーディオが体験できるという。

本体の他、パッケージにはACアダプター、USB Type-C→USB Type-A変換アダプタ、DisplayPort over USB-Cケーブル (USB-C to USB-C)、micro-HDMI to HDMIケーブル、保証書、キャリブレーションレポート、スマートケースが付属する。

サイズはW399×D10mm×H250mmで、重さは約1.06kg。Windows、macOS、Chrome OS、Linuxに対応する。製品には購入日から3年間、バッテリーには1年間の国内保証が付帯する。