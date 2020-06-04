ASUS JAPANは6月4日、Thunderbolt 3ポート2基をPCに増設できる拡張カード「ThunderboltEX 3-TR」を発表した。6月5日に発売し、価格はオープン。店頭予想価格は税別11,000円前後。
転送速度40Gb/sを双方向でサポートするThunderbolt 3ポート（USB Type-C兼用）2基と、Mini DisplayPort（IN） 2基を搭載した拡張カード。バスインタフェースはPCI Express 3.0 x4に対応し、補助電源として6ピンPCIe電源コネクタも接続できる。
対応OSはWindows 10 64bit。対応マザーボードは以下の通り。
- ROG MAXIMUS XII EXTREME
- ROG MAXIMUS XII FORMULA
- ROG MAXIMUS XII APEX
- ROG MAXIMUS XII HERO(WI-FI)
- ROG STRIX Z490-E GAMING
- ROG STRIX Z490-F GAMING
- ROG STRIX Z490-A GAMING
- TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)
- TUF GAMING Z490-PLUS
- PRIME Z490-A
- PRIME Z490-P
- TUF GAMING H470-PRO (WI-FI)
- TUF GAMING H470-PRO
- PRIME H470-PLUS