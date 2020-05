CEATEC 実施協議会は5月25日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を鑑み、2020年10月に開催するIoT関連の国際展示会「CEATEC 2020」をオンライン開催すると発表した。詳細は6月以降に発表される予定。

CEATEC公式サイト

CEATECは例年幕張メッセで開催しているIoT産業・技術に関する国際展示会で、毎年約15万人が参加しているという。2020年の開催期間は2020年10月20日~23日の予定だったが、新型コロナウイルス感染症に関して来場者や出展者などの安全を考慮し、通常の開催を見送りオンライン開催へ変更した。

イベントがオンライン開催に切り替わるとともに、名称も当初の「CEATEC 2020」から「CEATEC 2020 ONLINE(オンライン)」へ変更。会期は変わらず2020年10月20日~23日だが、会期以降もオンデマンドで展開予定という。スローガンは「CEATEC - Toward Society 5.0 with the New Normal」(ニューノーマル社会と共に歩むCEATEC)で、オンライン開催の詳細は6月ころから公式サイトやプレスリリースなどで順次発表される予定だ。