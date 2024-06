ソフトバンクは、「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」の参加券がもらえるキャンペーンを2024年6月14日から実施する。

「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」は、「参加券」を持っているプレイヤーのみが参加できる特別なタイムチャレンジ。「参加券」にはプロモーションコードがついており、入力ページからコードを登録するとタイムチャレンジに挑戦できるようになる。タイムチャレンジを対象のシーズン期間中にクリアすると、道具やポケモンをゲットできる。

今回、ソフトバンクのパートナーリサーチでゲットできるポケモンは「フラベべ(オレンジいろのはな)」、「コソクムシ」、「フカマル」。また、タイムチャレンジを最後までクリアすると「カルボウ」1匹に出会える。運がよければ、色違いの「フラベベ(オレンジいろのはな)」、「コソクムシ」、「フカマル」に出会える。

キャンペーン期間は、2024年6月14日10時から8月25日17時59分まで。応募は、期間中1人につき1回までで、「パートナーリサーチ」参加券のプロモーションコードを複数入手しても、ゲーム内で有効化できるのは『Pokémon GO』のアカウント1つにつき1個まで。タイムチャレンジクリア期限は、2024年8月31日23時59分まで。

対象はスマートフォン利用者。ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMO以外のキャリアも対象になる。WEBアンケートに回答し、対象店舗での見積もりで、特典の受け取りが可能だ。

©2024 Niantic, Inc. ©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。