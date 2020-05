Microsoftは、5月中の提供が予定されている「Windows 10 May 2020 Update」となるWindows 10 バージョン2004の公開を前に、システムのハードウェア最低要件を示す「Minimum hardware requirements for Windows 10 for desktop editions」項目を更新。Windows 10 バージョン2004からは、OEM用32bitビルドが提供されないことが明記された。

これにより、今後Windows 10バージョン2004以降が採用されるメーカー製PCには64bit版のWindows 10が搭載される見込み。また製造時にこれ以前のバージョンの32bit版Windows 10が搭載されていたモデルは影響を受けず、セキュリティや機能のアップデートが継続されてリリースされるという。

OEM向け以外のチャネルでは引き続き、32bit版のシステムイメージなどが提供される。