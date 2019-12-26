ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗にて、「2020年 新春初売りセール」を2020年1月1日から1月13日まで開催する。新春初売りセールでは、「初売り限定 初夢福袋」や「売り切れ御免のお年玉特価パソコン」を用意した。以下、価格はすべて税別。

「初売り限定 初夢福袋」は全8種類。「初売り限定 初夢福袋」のうち、「プロゲーマーコラボゲーミングPC 組み立てキット福袋」では、ゲーミングPC「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」がスポンサードするプロゲーミングチームとコラボレーションした、数量限定のゲーミングPC 組み立てキットを販売する。各キットには、パソコン工房店舗で使える組み立てサービス半額クーポンと、ゲーミングチームのオリジナルコラボグッズも付属。また、各ゲーミングチームがパソコン組み立てにチャレンジする動画も同時に公開される。

「Crazy Raccoon」コラボゲーミングPC 組み立てキット福袋

プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」とコラボしたゲーミングPC 組み立てキット。価格は64,800円（全店合計250個）。「Crazy Raccoon」推奨の、Intel Core i5とGeForce GTX 1660 SUPERを組み合わせたPCで、数量限定のオリジナル「Crazy Raccoon Tシャツ」が付属する。

組み立てキットの構成は

CPU：Intel Core i5-9400F BOX 6コア/6スレッド 2.90-4.10GHz

メモリ：G.SKILL F4-2666C16D-16GNT DDR4-2666 8GB×2

SSD：Western Digital WDS250G2B0B 250GB (M.2)

マザーボード：ASUS PRIME B365M-A B365チップセット搭載microATX

グラフィックカード：ASUS PH-GTX1660S-O6G GeForce GTX 1660 SUPER

DVDドライブ：HLDS GH24NSD5.AXJU1HB DVDスーパーマルチ

OS：Microsoft Windows10 Home 64Bit DSP版

セキュリティ：シマンテック Norton Security Deluxe 15M PC（15ヶ月バンドル版）

「令和ゲーミング」コラボゲーミングPC組み立てキット福袋

プロゲーミングチーム「令和ゲーミング」とコラボしたゲーミングPC組み立てキット。価格は59,800円（全店合計300個）。「令和ゲーミング」推奨の第3世代Ryzen 5とRadeon RX580を組み合わせた。「令和ゲーミングユニフォーム」と「令和ゲーミングオリジナルフォトブック」が付属する。

組み立てキットの構成は

CPU：AMD Ryzen 5 3600X BOX 6コア/12スレッド 3.80 – 4.40GHz

メモリ：G.SKILL F4-3000C16D-16GSXWB DDR4-3000 8GB×2

SSD：PLEXTOR PX-256M9PeG 256GB (NVMe M.2)

マザーボード：ASUS PRIME B450M-A B450チップセット搭載microATX

グラフィックボード：MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC

DVDドライブ：LITEON DH-24AFSH-NUL17 DVDスーパーマルチ

OS：Microsoft Windows10 Home 64Bit DSP版

セキュリティ：シマンテック Norton Security Deluxe 15M PC（15ヶ月バンドル版）

「父ノ背中」コラボゲーミングPC組み立てキット福袋

プロマルチゲーミングチーム「父ノ背中」コラボのゲーミングPC組み立てキット。価格は177,800円（対象店舗＆WEBにて合計30個限定）。「父ノ背中」推奨のIntel Core i9とGeForce RTX 2070 SUPERを組み合わせた。「2019年父ノ背中ユニフォーム」が付属する。

組み組み立てキットの構成は

CPU：Intel Core i9-9900K BOX 8コア/16スレッド 3.60-5.00 GHz

CPUクーラー：Cooler Master RR-212E-20PK-J1 120mmファン搭載サイドフロー型

メモリ： G.SKILL F4-3000C16D-32GTZR DDR4-3000 16GB×2

SSD：Western Digital WDS100T3XHC 1TB（NVMe M.2）

マザーボード：ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING Z390チップセット搭載ATX

グラフィックカード：ASUS STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING GeForce RTX2070 SUPER

DVDドライブ：HLDS BH16NS58.AXJU1HB

電源：SilverStone SST-ET750-HG 80 PLUS GOLD認証 750W

OS：Microsoft Windows10 Home 64Bit DSP版

「All Rejection Gaming」コラボゲーミングPC組み立てキット福袋

プロゲーミングチーム「All Rejection Gaming」とコラボしたゲーミングPC組み立てキット。価格は149,800円（対象店舗＆WEBにて合計50個限定）。「All Rejection Gaming」推奨の第3世代Ryzen 9 とRadeon RX 5700 XTを組み合わせた。「All Rejection Gamingユニフォーム」が付属する。

組み組み立てキットの構成は

CPU：AMD Ryzen 9 3900X BOX 12コア/24スレッド 3.80-4.60GHz

メモリ：G.SKILL F4-3200C16D-32GTZN DDR4-3200 16GB×2

SSD：PLEXTOR PX-512M9PeG 512GB (NVMe M.2)

マザーボード：MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WI-FI X570チップセット搭載ATX

グラフィックカード：MSI RadeonRX 5700 XT EVOKE OC

DVDドライブ：LITEON DH-24AFSH-NUL17 DVDスーパーマルチ

電源：Cooler Master MPY-7501-ACAAG-JP 80 PLUS GOLD認証 750W

OS：Microsoft Windows10 Home 64Bit DSP版

ゲーミングデバイスおすすめセット1

Razerゲーミングデバイス4点+1セット。価格は22,980円（全店合計200個）。

ゲーミングデバイスおすすめセット2

Logicoolゲーミングデバイス4点+1セット。価格は20,980円（全店合計300個）。

ゲーミングデバイスおすすめセット3

HyperXゲーミングデバイス3点+1セット。19,980円（全店合計300個）。

おすすめ無線LANセット

メッシュWi-Fi対応の無線LAN親機＆中継器セット。5,000円（全店合計150個）。

新春初夢キャンペーンなど

福袋のほかに、ゲーミングモデル「LEVEL∞」、スタンダードモデル「STYLE∞（スタイル インフィニティ）」のデスクトップパソコン・ノートパソコンが最大15,000円オフになる「お年玉特価パソコン」や、自作パソコンパーツやパソコン周辺機器を初売り特価販売を実施。さらに、スマホから「＠ＡＲ」アプリで「指定のロゴ」を読み取ると、「LEVEL∞」とコラボレーション中のプロゲーマーや有名人が出現してARで一緒に写真が撮れる「新春初夢キャンペーン」を全国のパソコン工房店舗、Webサイトにて開催する。