Radeon RX 5500 XTは12月18日に発売、主要各社がグラフィックスカード発表

米AMDがデスクトップ向けGPUの新モデル「Radeon RX 5500 XT」を正式に発表したことを受け、主要メーカー各社がこのGPUを搭載したグラフィックスカードの発売をアナウンスしている。中心価格帯はメモリ4GB版が2万円台前半、メモリ8GB版が3万円前後。12月18日から順次販売を開始する。

Radeon RX 5500 XTは、RDNAアーキテクチャ(Navi)ベースのミドルレンジ向けGPU。同じNavi世代のRadeon RX 5700シリーズと同様に、7nmプロセスで設計され、PCIe 4.0に対応している。スペックは、CU(Compute Unit)数が22基、SP(Stream Processor)数が1,408基、AMD標準仕様での動作クロックは1,717MHz(ブースト最大1,845MHz)、メモリは4GBまたは8GBのGDDR6(メモリインタフェース128bit)で、TDPは130W。

PowerColor

PowerColorからは「AXRX 5500XT 8GBD6-DHR/OC」が12月18日に発売、想定価格は税別25,980円。動作クロックはブースト最大1,845MHz、メモリは8GB DDR6で、映像出力端子はDisplayPort×1、HDMI×1、SL-DVI-D×1。



AXRX 5500XT 8GBD6-DHR/OC

GIGABYTE

GIGABYTEからは冷却ファンの違いで2モデル。WINDFORCE 3Xモデルの「GV-R55XTGAMING OC-8GD」が12月18日に発売、想定価格は税別31,900円。WINDFORCE 2Xモデルの「GV-R55XTOC-8GD」は同日発売で税別29,900円。ともにメモリは8GB DDR6で、映像出力端子はDisplayPort×3、HDMI×1。

MSI

MSIからはメモリ容量の違いで2モデル。メモリ4GBモデルの「Radeon RX 5500 XT MECH 4G OC」が12月18日に発売、想定価格は税別21,000円前後。メモリ8GBモデルの「Radeon RX 5500 XT MECH 8G OC」は同日発売で税別25,000円前後。ともに映像出力端子はDisplayPort×3、HDMI×1。

Radeon RX 5500 XT MECH 4G OC

Radeon RX 5500 XT MECH 8G OC

ASRock

ASRockからはメモリ容量の違いで2モデル。メモリ4GBモデルの「RX 5500 XT Challenger D 4G OC」が12月18日に発売、想定価格は税別22,800円。メモリ8GBモデルの「RX 5500 XT Challenger D 8G OC」は同日発売で税別25,980円。ともに映像出力端子はDisplayPort×3、HDMI×1。

RX 5500 XT Challenger D 4G OC