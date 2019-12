SB C&Sは、ソフトバンクから発売されるシャープ製スマートフォン「AQUOS sense3 plus」向けのアクセサリー計4アイテムを、SoftBank SELECTION 取扱店(一部店舗を除く)およびSoftBank SELECTION オンラインショップ、PayPayモールで12月20日に発売する。

発売するのは「RILEGA Stand Flip for AQUOS sense3 plus」「耐衝撃ハイブリッドケース for AQUOS sense3 plus」「リ・クレイン 極強保護ガラス for AQUOS sense3 plus」「極薄保護ガラス for AQUOS sense3 plus」の4つ。

RILEGA Stand Flip for AQUOS sense3 plusは、スタンド機能付きの手帳型ケース。内側にカードを1枚収納できる「フラットポケット」を搭載した。SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格は3,456円(以下、すべて税込)。

RILEGA Stand Flip for AQUOS sense3 plus

耐衝撃ハイブリッドケース for AQUOS sense3 plusは、キズに強いハード素材と衝撃を軽減するソフト素材のハイブリッド構造のクリアケース。角落ちの衝撃を分散させるエアークッション設計を採用した。SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格は2,448円。

耐衝撃ハイブリッドケース for AQUOS sense3 plus

リ・クレイン 極強保護ガラス for AQUOS sense3 plusは、ガラス厚約0.3mmの画面保護フイルム。リチウムを含み、ガラスの原子結合を強固にすることで、キズに強く、高い耐衝撃性を実現するという。SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格は5,760円。

リ・クレイン 極強保護ガラス for AQUOS sense3 plus

極薄保護ガラス for AQUOS sense3 plusは、0.2mmのAGC製の高硬度強化ガラスDragontrailを採用した画面保護フイルム。飛散防止加工が施されており、指紋や汚れが落ちやすいという。SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格は3,456円。