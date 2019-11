ガーミンジャパンのGPSスマートウォッチ「vivoacitve 4 / 4S」から、Marvelをテーマにした「Legacy Hero(レガシー・ヒーロー)」シリーズの新製品として、「Captain Marvel」と「First Avenger」が登場する。発売は12月12日で、12月5日から予約を開始する。価格は49,800円(税別)。

Captain Marvel(左)、First Avenger(右)

Captain Marvel

Captain Marvelは、名前の通り「キャプテン・マーベル」をテーマにしたモデル。ダンバース・ブルー、ライトゴールド、レッド、タンという色合いのケースやベゼルは、キャプテン・マーベルのスーツと超能力をモチーフにしている。フェイスにはキャプテン・マーベルのゴールアニメーションを表示。

時計の裏ぶたには、キャプテン・マーベルの有名なフレーズ「Higher, further, faster」を刻んだ。ケースサイズは40mm。本体サイズはW40×H40×D12.7mm、重さは40g。

First Avenger

First Avengerは「キャプテン・アメリカ」をテーマにしたモデルは、ファースト・アベンジャーのヴィブラニウムシールドをモデルにした艶消しステンレススチール製ベゼルが特徴。

裏ぶたには、ファースト・アベンジャーの有名なセリフ「I can do this all day.」が刻まれている。フェイスにはファースト・アベンジャーのゴールアニメーションが表示される。ケースサイズは45mm。本体サイズはW45.1×H45.1×D12.8mm、重さは50g。

基本機能はvivoacitve 4 / 4Sと同じ

基本的な機能は、すでに発売されているvivoacitve 4 / 4Sシリーズと同様。音楽再生機能や、NFCによる非接触決済機能「Garmin Pay」なども継承している。

vivoacitve 4 / 4Sシリーズで新たに搭載された機能としては、ワークアウトの説明とともに正しいフォームや動きをウォッチ上に動画で表示する「動画ワークアウト」、ライフログ機能の1日を通して1分間あたりの呼吸数(brpm)を測定する「呼吸数モニタリング」、生理周期の開始日と終了日などの詳細情報をログに記録する「生理周期トラッキング」などが挙げられる。

運動データを記録できるアプリ「Garmin Connect」との連携にも対応し、各テーマに合わせたキャラクターが表示される仕掛けも用意されている。ほか、時計が衝撃を検知した場合に、連携したスマートフォンから連絡先に登録された人へ通知するセーフティー機能などを持つ。

センサー類は、光学式心拍センサー、気圧高度計、加速度計を内蔵。衛星測位はGPS、みちびき、GLONASS、Galileo。バッテリー駆動時間はスマートウォッチモードで最大5日間、防水性能は50m。