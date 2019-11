Anker PowerCore 13400 Pokémon Limited Edition。左がAnker PowerCore 13400 Pokémon Limited Edition サルノリ&ヒバニー&メッソンモデル。右がAnker PowerCore 13400 Pokémon Limited Edition ピカチュウ&イーブイモデル (C) 2019 Pokémon. (C)︎1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc