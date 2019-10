ソニーの「wena」は、時計のバンド部分に「スマート」機能を内蔵したスマートウォッチ。時計の本体部分(ヘッド)を自由に組み合わせることができ、これまでも多彩なモデルをリリースしてきている。

ラインナップは2種類、発売は12月19日。ソニーストアとFirst Flightでのみ販売し、2019年10月29日から予約を受け付けている。

「wena wrist leather Chronograph set –ISSEY MIYAKE Edition-」は、文字板がホワイトのヘッド、wena wrist leather(黒色)とISSEY MIYAKEレザーバンド(黒色)の構成。税別価格は53,000円。

wena wrist leather Chronograph set –ISSEY MIYAKE Edition-

もう1つの「wena wrist leather Chronograph set white –ISSEY MIYAKE Edition-」は、文字板がブラックのヘッド、wena wrist leather(白色)とISSEY MIYAKEレザーバンド(茶色)の構成。税別価格は55,000円。





wena wrist leather Chronograph set white –ISSEY MIYAKE Edition-

今回の新モデルは、ISSEY MIYAKE WATCH「W」シリーズのデザイナー、和田智氏によるオリジナルデザインだ。「Beautiful" never becomes old even in 100 years, but 'new' does.(「美しい」は 100 年たっても古くならない。 しかし、「新しい」はすぐに古くなる。)」をコンセプトに掲げる。

ヘッド部分は、クルマのアルミホイールからインスパイアされたというケースと、計器類をイメージしたクロノグラフの文字板が特徴。ムーブメントはクォーツ、電池寿命は3年、ケース素材はステンレススチール、風防はハードレックス、厚さは12.8mm、重さは100g、防水性能は5気圧(IPX7相当)。

スマート機能を内蔵したバンドは「wena wrist leather」を採用。電子マネー「楽天Edy」を利用できる。充電は必要なく、手首をかざして支払いやチャージを行う。なお「ISSEY MIYAKEレザーバンド」には、スマート機能はない。