ガンホー・オンライン・エンターテイメントは11月24日、埼玉県のイオンレイクタウンkazeにおいて、「ガンホー 秋のゲーム祭」を開催する。

ガンホー 秋のゲーム祭

同イベントでは、スマートフォン向けオンラインRPG『ラグナロク マスターズ』をはじめ、リアルタイムカードバトル『TEPPEN』、シリーズ最新作のNintendo Switch用対戦パズルアクションゲーム『パズドラGOLD』の試遊コーナーを用意。また、ラグナロク マスターズでは「ポリン アクリルキーホルダー&ラグマス 缶バッジセット」、TEPPENでは「TEPPEN特製Tシャツ」(ゲストと対戦するTEPPEN組手の勝者に)と「プロモーションカード リオレウス」(参加者全員)、パズドラGOLDでは「パズドラ特製リフレクターバンド」をプレゼントする。

そのほか、特設ステージでは、YouTuberのはじめしゃちょーさんなどゲストが出演する予定だ。

ラグナロク マスターズのプレゼント

パズドラGOLDのプレゼント

ゲストで登場予定のYouTuberのはじめしゃちょーさん

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)ガンホー・オンライン・エンターテイメント/パズドラプロジェクト2019・テレビ東京