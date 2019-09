Android Policeは9月18日(米国時間)、「Google Maps Incognito Mode sent to preview group for testing」において、GoogleがAndroidのGoogle Mapsアプリにシークレットモードの試験提供を開始したようだと伝えた。

シークレットモードを有効にすると表示がGoogle Chromeのシークレットモードのようになり、プライバシを加味した動作になるとされている。まだテスト段階にあるようで、限定されたユーザーにのみ提供されているようだ。

そもそも、GoogleはGoogle MapsにGoogle Chromeのようなシークレットモードを導入することは以前から発表していた。発表から4カ月ほどが経過したことになるが、これでアプリでのシークレットモードに一定の道が開けたことになる。

Google Maps

昨今、過剰に行われるユーザートラッキングやユーザー情報の収集などを懸念する声が高まっており、プライバシー強化の動きはIT業界の1つのトレンドになっている。Google Mapsはユーザーの移動データを収集するという点でプライバシの懸念が強いアプリだ。Google Mapsは利便性の高いサービスなだけに、シークレットモードに対応することは注目度が高い取り組みと言える。