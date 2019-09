米Appleは、現地時間9月10日午前10時からスティーブ・ジョブズ・シアターで開催するスペシャルイベントを、公式YouTubeチャンネルでもライブ配信する。同ページにてリマインダーを設定すると、イベント開始前に更新情報が送られてくるという。

YouTubeのライブ配信ページには、以下のように記載されている。なお、日本時間では9月11日午前2時スタートとなる。

Cupertino calling. Join us for an Apple special event live from the Steve Jobs Theater on September 10 at 10 a.m. PDT. Set a reminder and we’ll send an update before the show.