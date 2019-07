アイドル育成リズムゲーム『アイドリッシュセブン』のライブ「アイドリッシュセブン 2nd LIVE『REUNION』が7月6・7日、埼玉・メットライフドームにて開催された。今回は初日の模様をお伝えする。

出演は、IDOLiSH7より、小野賢章(七瀬陸役)、増田俊樹(和泉一織役)、白井悠介(二階堂大和役)、代永翼(和泉三月役)、KENN(四葉環役)、阿部敦(逢坂壮五役)、江口拓也(六弥ナギ役)、TRIGGERより羽多野渉(八乙女楽役)、斉藤壮馬(九条天役)、佐藤拓也(十龍之介役)、Re:valeより保志総一朗(百役)、立花慎之介(千役)、ŹOOĻより広瀬裕也(亥清悠役)、木村昴(狗丸トウマ役)、西山宏太郎(棗巳波役)、近藤隆(御堂虎於役)。

「アイドリッシュセブン 2nd LIVE『REUNION』

『アイドリッシュセブン』は、今年8月で4周年を迎える大人気ゲーム。今回のライブ初日は、あいにくの曇り空だったが、会場前は物販や屋台で賑わっていた。待ちに待ったイベントがスタートすると、格グループの紹介映像とともに、マントを羽織ったメンバーたちが、次々とステージに登場。そして、小野の手には「REUNION」の旗が握られている。

最初に披露したのは、IDOLiSH7、TRIGGER、Re:valeによる「NATSU☆しようぜ!」だ。作中では、IDOLiSH7とTRIGGERが披露した楽曲だが、3グループで歌うのは今回が初めてとなる。水鉄砲を手にはしゃぐ様子は1stライブを彷彿とさせ、一足早い夏の訪れに会場は熱く盛り上がった。

続けてIDOLiSH7が「Viva! Fantastic Life!!!!!!!」を披露。ミステリアスで大人の雰囲気が漂う本楽曲。アップテンポの「Dancing∞BEAT!!」と連続でパフォーマンスしていく。その後のMCでは、小野が「俺たちはこれからも精一杯うたって、新しい夢に向かってすすみます。みんなも一緒に進んでくれるよね!」と呼びかけると、「RESTART POiNTER」がスタートする。

次に登場するのは、Re:vale。感情を爆発させるかの如く「激情」を歌い上げたと思いきや、「永遠性理論」では軽やかなステップで魅了していく。そして、ライブ初登場のグループ、ŹOOĻ(ズール)が登場。デビュー曲である「Poisonous Gangster」で引き込んでいく。広瀬が「そんなんじゃ全然ダメ! もっと声聞かせて!!」と叫び「LOOK AT...」へ。

そして、ŹOOĻとも因縁が深いTRIGGERがステージに姿をあらわす。佐藤がひとりで「願いはShine On The Sea」を披露。斉藤、羽多野とともに3人で本楽曲を歌う日を心待ちにしていたという佐藤が、感極まって涙を流すシーンも。その後は、デビュー曲の「DIAMOND FUSION」をダンスと共に披露し、「In the meantime」を伸びやかに歌いきった。

続けて登場したのはMEZZO"。「miss you...」で会場をしっとりさせたかと思うと、MCではふたり仲良くわちゃわちゃしていく。「月明かりイルミネイト」をでは、さらに会場を引き込んでいく。

ここでŹOOĻが再登場し、新曲の「ZONE OF OVERLAP」を披露した。IDOLiSH7が「GOOD NIGHT AWESOME」でさらに熱を上げ、「THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING!」でタオルを振り回しボルテージはマックスだ。そのままRe:valeを呼び、9人で「Happy Days Creation!」する。

お次は「星屑マジック」「NO DOUBT」を保志が披露したかと思うと、スタンド席からTRIGGERが登場し、「DAYBREAK INTERLUDE」のダンスパフォーマンスで魅了する。そして「Crescent rise」をアニメ制作会社TRIGGERの制作した新規映像とともに披露し、最後に「SECRET NIGHT」で締めくくった。

そして、懐中電灯を持ったIDOLiSH7がステージに現れると、「ナナツイロ REALiZE」を歌い始める。「MEMORiES MELODiES」「WiSH VOYAGE」と続け、デビュー曲の「MONSTER GENERATiON」を歌うと会場からは大きな声援が沸き起こった。

ここでアンコール。会場からの熱いエールを受けたったとばかりに、IDOLiSH7、TRIGGER、Re:valeの3グループがステージに登場。トロッコに乗り込み、「Wonderful Octave」、「PARTY TIME TOGETHER」と披露していった。そして、3グループからの呼び込みでŹOOĻが合流する。ここでアニメ2期のティザービジュアルと放送情報が解禁されると、割れんばかりの歓声と拍手が会場を包んだ。

最後の楽曲は「Welcome, Future World!!!」。本楽曲は3グループによる歌唱だが、今回はŹOOĻを含めた16名での披露となった。ライブの熱狂と、TVアニメ第2期への期待で燃えるように熱くなったメットライフドーム。余韻を残したまま、1日目のライブは終了した。