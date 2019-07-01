Q-Successから2019年7月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2019年7月もこれまでの傾向が続き、CMSを使っていないWebサイトの割合が減り、CMSを使っているWebサイトの割合が増えた。

WordPressは今月も増加しており、長期にわたり増加の傾向が続いている。他のCMSとしては、Squarespaceがシェアを増やした。DrupalおよびMagentoはシェアを減らした。CMSの中ではJoomlaとDrupalが2位と3位につけているが、長期にわたって徐々にシェアを減らしている。

逆に、4位、5位、6位につけているShopify、Squarespace、Wixは長期にわたってシェアが増加している。現在の状況が続いた場合、3位のDrupalと4位のShopifyおよび5位のSquarespaceのシェアは近いうちに逆転する可能性がある。

  • 2019年7月Webサイト向けCMSシェア/円グラフ

    2019年7月Webサイト向けCMSシェア/円グラフ

  • 2019年7月Webサイト向けCMSシェア/棒グラフ

    2019年7月Webサイト向けCMSシェア/棒グラフ

  • Webサイト向けCMSシェア推移グラフ - 資料: Q-Success提供

    Webサイト向けCMSシェア推移グラフ - 資料: Q-Success

順位 プロダクト 今月のシェア 先月のシェア 推移
1 None 43.9% 44.1%
2 WordPress 34.1% 34.0%
3 Joomla 2.8% 2.8%
4 Drupal 1.8% 1.9%
5 Shopify 1.6% 1.6%
6 Squarespace 1.6% 1.5%
7 Wix 1.1% 1.1%
8 Magento 0.9% 1.0%
9 PrestaShop 0.8% 0.8%
10 Blogger 0.7% 0.7%
11 TYPO3 0.7% 0.7%
12 Bitrix 0.6% 0.6%
13 OpenCart 0.4% 0.4%
14 Weebly 0.4% 0.4%
15 Adobe Dreamweaver 0.4% 0.4%
16 FrontPage 0.3% 0.3%
17 Bigcommerce 0.2% 0.2%
18 DataLife Engine 0.2% 0.2%
19 Adobe Muse 0.2% 0.2%
20 DotNetNuke 0.2% 0.2%