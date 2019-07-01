Q-Successから2019年7月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2019年7月もこれまでの傾向が続き、CMSを使っていないWebサイトの割合が減り、CMSを使っているWebサイトの割合が増えた。
WordPressは今月も増加しており、長期にわたり増加の傾向が続いている。他のCMSとしては、Squarespaceがシェアを増やした。DrupalおよびMagentoはシェアを減らした。CMSの中ではJoomlaとDrupalが2位と3位につけているが、長期にわたって徐々にシェアを減らしている。
逆に、4位、5位、6位につけているShopify、Squarespace、Wixは長期にわたってシェアが増加している。現在の状況が続いた場合、3位のDrupalと4位のShopifyおよび5位のSquarespaceのシェアは近いうちに逆転する可能性がある。
|順位
|プロダクト
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|None
|43.9%
|44.1%
|↓
|2
|WordPress
|34.1%
|34.0%
|↑
|3
|Joomla
|2.8%
|2.8%
|＝
|4
|Drupal
|1.8%
|1.9%
|↓
|5
|Shopify
|1.6%
|1.6%
|＝
|6
|Squarespace
|1.6%
|1.5%
|↑
|7
|Wix
|1.1%
|1.1%
|＝
|8
|Magento
|0.9%
|1.0%
|↓
|9
|PrestaShop
|0.8%
|0.8%
|＝
|10
|Blogger
|0.7%
|0.7%
|＝
|11
|TYPO3
|0.7%
|0.7%
|＝
|12
|Bitrix
|0.6%
|0.6%
|＝
|13
|OpenCart
|0.4%
|0.4%
|＝
|14
|Weebly
|0.4%
|0.4%
|＝
|15
|Adobe Dreamweaver
|0.4%
|0.4%
|＝
|16
|FrontPage
|0.3%
|0.3%
|＝
|17
|Bigcommerce
|0.2%
|0.2%
|＝
|18
|DataLife Engine
|0.2%
|0.2%
|＝
|19
|Adobe Muse
|0.2%
|0.2%
|＝
|20
|DotNetNuke
|0.2%
|0.2%
|＝