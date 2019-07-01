Q-Successから2019年7月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2019年7月もこれまでの傾向が続き、CMSを使っていないWebサイトの割合が減り、CMSを使っているWebサイトの割合が増えた。

WordPressは今月も増加しており、長期にわたり増加の傾向が続いている。他のCMSとしては、Squarespaceがシェアを増やした。DrupalおよびMagentoはシェアを減らした。CMSの中ではJoomlaとDrupalが2位と3位につけているが、長期にわたって徐々にシェアを減らしている。

逆に、4位、5位、6位につけているShopify、Squarespace、Wixは長期にわたってシェアが増加している。現在の状況が続いた場合、3位のDrupalと4位のShopifyおよび5位のSquarespaceのシェアは近いうちに逆転する可能性がある。

Webサイト向けCMSシェア推移グラフ - 資料: Q-Success