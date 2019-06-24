マウスコンピューターは6月24日、ゲーミングPCブランド「G-Tune」から、Intel Core i7-9750H プロセッサーとNVMe 対応SSD を標準搭載した15.6 型ゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR-NOTE i5350」シリーズを発売した。

価格は500台限定で139,800円。限定台数の終了後は149,800円で販売する（すべて税別）。また、プラス10,000円の「Microsoft Office Home & Business 2019（個人向け）」付属モデルも用意する。

「NEXTGEAR-NOTE i5330」シリーズのイメージ

主な仕様は、CPUがIntel Core i7-9750H（2.60GHz）、メモリがPC4-19200 16GB、ストレージが256GB NVMe対応M.2 SSD＋1TB HDD、グラフィックスがGeForce GTX 1650（4GB）、チップセットがIntel HM370、OSがWindows 10 Home 64bit、光学ドライブは非搭載。

15.6型の液晶ディスプレイは非光沢（ノングレア）で、解像度は1,920×1,080ドットのフルHD。通信機能として、Gigabit Ethernet対応有線LAN、IEEE802.11 ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5を備える。バッテリー駆動時間は最大約9.6時間。

インタフェースはHDMI×1、Mini DisplayPort×1、USB 3.1×2、USB 3.0×1、USB 2.0×1、ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、100万画素Webカメラなど。サイズはW364.5×D258×H25.5mm、重さは約2.5kgだ。