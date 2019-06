Visual Studioエンジニアリングチームは6月13日(米国時間)、「Visual Studio 2019 for Mac version 8.1 is now available (and a Preview for 8.2)|The Visual Studio Blog」において、macOS向けのVisual Studioの最新版となる「Visual Studio 2019 for Mac version 8.1」の公開を伝えた。「Visual Studio 2019 for Mac version 8.2 プレビュー版」も同時に公開されている。

「Visual Studio 2019 for Mac version 8.1」の主な注目ポイントは次のとおり。

C#コードエディタに新機能を追加

ASP.NET Coreテンプレートを追加

コードスニペットによるコード生成の高速化

インラインライトバルブによるアナライザ機能の改善

マルチキャレット機能の改善

ドキュメントアウトラインによるクイックナビゲーションの改善

Go to Line機能の改善

複数ビューにまたがるドラッグアンドドロップによる編集の高速化

Visual Studio 2019 for Mac version 8.1動作サンプル - 資料: Microsoft

「Visual Studio 2019 for Mac version 8.2 プレビュー版」は次の点が注目ポイントとされている。

新しいXAMLおよびAXML編集機能

より強力で正確なIntelliSense

より優れたパフォーマンス

より優れたマッチング機能

改善されたリンティング機能

編集機能の全体的な向上

Visual Studioエンジニアリングチームは、「Visual Studio 2019 for Mac version 8.1」によってmacOSにおける.NET開発がより容易になると説明している。