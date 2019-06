Microsoftがオープンソースで開発を進めるプログラミング言語TypeScript 3.5正式版がリリースされたことが現地時間5月29日同社公式ブログで発表された。

Node.js環境"npm install -g typescript"インストール後の最新バージョン確認

ニーズが高いJavaScriptでの開発にさらなる機能実装を加えるTypeScript。最新版となるVersion 3.5では、前バージョンでの型チェックのバグの修正、コンパイルオプション--incrementalの高速化などコンパイラの最適化に加え、特定のプロパティを省略したオブジェクト作成時に活用できる「Omit helper type」を追加している。公式ブログでは、name、age、locationのプロパティを持つPersonから、locationプロパティを減算する従来の方法とOmit helper typeを用いて1行で同処理を行うコードを示して解説している。

従来の方法



type Person = { name: string; age: number; location: string; }; type RemainingKeys = Exclude<keyof Person, "location">; type QuantumPerson = Pick<Person, RemainingKeys>; // equivalent to type QuantumPerson = { name: string; age: number; };

新たな方法



type Omit<T, K extends keyof any> = Pick<T, Exclude<keyof T, K>>;

そのほか、union types(共用型)におけるexcess property checksでの精度向上などが図られている。

また、TypeScript language server(github)を通じた「Smart Select」と呼ばれる機能を提供。APIを実装したエディタでは、TypeScriptを構文的に理解したスマートなテキスト選択を可能とする。