米Microsoftは4月4日 (現地時間)、Windows 10の次期大型アップデート「Windows 10 May 2019 Update」を提供するプロセスの詳細を明らかにした。次週に最終製品品質のリリースプレビューをリリース、5月後半に一般提供を開始する。また、Windows Updateを見直し、これまで同様にデバイスの互換性の確認を徹底しながら、よりユーザーがアップデートをコントロールできるようにする。

昨年秋の「Windows 10 October 2018 Update」では、アップデート時に一部のデータが消失する問題が明らかになり、Windows Server 2019やIoTを含む全チャネルで配信を停止するトラブルが起きた。アップデートの信頼性を高めるために、May 2019 Updateでは、最終版の一般提供の前にWindows Insiderプログラムでリリースプレビューを行う。期間中にOEMやISVと協力しながら、幅広いデバイス、ハードウェアおよびソフトウェアとの互換性を確認し、OEMパートナーはMay 2019 Updateを用いたWindows 10デバイスの製造を開始する。

大型アップデートのインストールをユーザーがコントロールできるように

Microsoftは、年2回のWindows 10の大型アップデートにおいて、安全にアップデートを完了できるWindows Updateの自動アップデートを用いた導入を推奨してきた。互換性が確認されているデバイスからアップデートを提供し、リアルタイムのフィードバックとテレメトリーデータを分析しながら、安定してアップデートできるデバイスに提供を拡大していく。安心してアップデートできる方法だが、大きなアップデートの適用がユーザーに分かりにくいという声が上がっていた。

そこでWindows Updateに新たに「Download and install now」というアップデート・オプションを設ける。機能アップデート (大型アップデート)のリリース後、互換性が確認されたWindows 10デバイスにアップデートの準備が整ったことを知らせる通知が届き、ユーザーは「Download and install now」から簡単にアップデートを実行できる。「Download and install now」は、May 2019 Update、そしてバージョン1809や1803など多くのWindows 10で5月後半までに利用できるようになる。なお、Windows 10がサポート終了近いバージョンである場合は、Windows Updateが機能アップデートを自動インストールする。品質とセキュリティのための月例アップデートは、これまでと同じようにWindows Updateの「Check for updates」(更新プログラムのチェック)から確認できるようにする。

また、出張中や大きなプレゼンテーションが控えている時など、アップデートを適用したくない時に、大型アップデートと月例アップデートを一時停止できるオプションをHomeを含む全てのWindows 10で利用できるようにする。停止できる期間は最長35日 (7日間の停止を最大5回まで)だ。