Slackには、リマインダーの機能が搭載されている。リマインダー機能では、自分や特定のメンバー、特定のチャンネルに向けて、メッセージの送信予約を行うことができる。基本的にメッセージ欄に「/remind」と入力、以降に通知する内容と、通知時間を打ち込んでいけばよい。また、投稿済みのメッセージをリマインド設定して、再度通知することも可能だ。

通知時間については後述するが、「at 8:30am」や「in 10 seconds」などと入力。時刻だけでなく「今から何分後」という設定も行える。また、「Everyday」と入力すれば、繰り返してリマインドすることも可能だ。時刻の指定がない場合は基本的に9:00に通知が届く。

リマインドを実行する際のメッセージは自分のみにしか表示されないので、書き込む場所はどのチャンネルでもかまわない。ただし、投稿後にリマインダーを削除するケースなどもあるので、メッセージ量の多いチャンネルではなく、自分宛のスペースに書いておくと、すぐに発見できて便利だ。

・自分に対してリマインドを送る

自分に対してリマインドを送る場合は、「/remind me ~」と入力する。

・メンバーへリマインダーを送る

特定のメンバーへリマインドを送る場合は、「/remind @メンバー名 ~」と入力する。

・チャンネルへリマインダーを送る

チャンネルへリマインドをする場合は、「/remind #編集aチーム-企画会議用 ~」と#“チャンネル名"を入力する。

・書き込まれているメッセージをリマインドする

Slackでは、すでに投稿済みのメッセージを、再度リマインダーとして自分宛に送ることができる。メッセージを指定して、「その他(…)」から、「後でリマインドする」を選択。20分後、1時間後、3時間後など、リマインドする時間を指定すれば準備完了だ。忙しくて今すぐは確認できないが、後で忘れずに内容をチェックしたい場合などに有効だろう。

リマインダー機能では送り先のメンバーやチャンネルを指定できるほか、詳細な日時まで選ぶことができる。特に日時はさまざまなフォームがあるので、以下でいくつか紹介する。

【経過時間を指定(今から何分後)】

in 10 seconds (10秒後)

in 12 minutes (12分後)

in 3 hours (3時間後)

in 5.5 hours (5時間半後)

【時刻を指定】

at 8:30am (12時間制で午前8:30に)

at 15:00 (24時間制で15:00に)

at midnight (午前0時に)

【日付を指定】

2018/12/10(西暦/月/日に)

【毎週繰り返してリマインドを行う(スヌーズ)】

every weekday(平日毎日)

every Monday, Wednesday, and Friday (月・水・金に)

【隔週の繰り返し指定】

every other Monday (隔週月曜日に)