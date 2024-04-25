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1億通りある病院給食の盛り付けを自動化、第一食品が掲げる人手不足の解決策とは?
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IT専門スタッフが不在のスタートアップ企業でも手軽に業務用Wi-Fiを整備できるクラウド管理型Wi-Fiサービスとは？
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詳細な人流データを3秒で利用可能に、Agoop×「Snowflakeマーケットプレイス」
2023/03/28 11:00
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登録有形文化財を復原した九段会館テラスにおけるネットワーク整備とは？ 貸し会議室利用者向けに高水準なWi-Fi環境を構築！
2023/02/28 10:00
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グライダー施設での滞在とワーケーション需要を満たす業務用品質Wi-Fiとは？
2022/09/14 10:00
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【大鵬薬品工業株式会社】会議前後の非効率な準備・片付けの手間、聞き取りにくい音声品質の課題を、ロジクール 会議室ソリューションの導入で解消
2022/08/04 11:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Office / Office 365活用術 ～ワークスタイル変革編～ 第24回 Microsoft Teams と Teams Rooms でハイブリッドワークを実践、IIJ が見据えるオフィス会議室の未来像とは
2022/07/28 12:00
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人材採用・社員研修の課題解決に最適! Web会議システム「RemoteMeeting」の魅力に迫る
2022/01/18 09:00
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ビジネス高速化のエンジンは大規模アジャイルと組織変革
2021/12/16 17:00
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コロナ禍で生きた大規模自然災害への備え - 徳島県庁が推進するDXの取り組み
2021/12/06 09:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Office / Office 365活用術 ～ワークスタイル変革編～ 第23回 Power Apps と Power Automate ベースのチケット管理ツールを自前で構築! アクセンチュアが BPO 業務の効率を大幅に改善
2021/03/22 18:00
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病院のオンライン面会システムの運用を支えるフルノシステムズの業務用品質無線LAN
2021/02/04 10:00
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2022/07/28 12:00
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