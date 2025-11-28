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「導入事例 - Surface」のニュースまとめ
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「導入事例 - Surface」の新着記事
企業IT
岡山大学生協、Snapdragon X CPU搭載のMicrosoft Surface Pro（第11世代）を採用
2025/11/28 09:00
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企業IT
事例で学ぶSurface/Windowsタブレット活用術 第48回 岐阜大学が高性能端末のSurface Laptopを導入──事務職員の働き方改革を促進し、セキュリティ強化と管理性向上も実現
2024/11/28 19:35
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「導入事例 - Surface」の連載記事
企業IT
kintone活用事例 - 現場の業務はこう変わった 第3回 シムトップス、kintoneとAI活用で商談創出216% 営業活動をゲーム化
2026/06/01 08:45
連載
企業IT
ネットワーク進化論 - モバイルとブロードバンドでビジネス変革 第36回 NTTグループと大成建設が実証、なぜ建設機械の遠隔・自動制御にIOWNが必要なのか
2026/04/16 11:00
連載
企業IT
気になるアノ会社のIT部門は何をしている？ 第11回 三井ホームが進めるデータを活用した攻めのDX・AI活用とは
2025/09/16 11:05
連載
企業IT
気になるアノ会社のIT部門は何をしている？ 第10回 SAP S/4HANAに移行してグローバル共通のシステム基盤を構築するシーメンスヘルスケア、その狙いとは
2025/09/08 09:05
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企業IT
気になるアノ会社のIT部門は何をしている？ 第9回 オペレーター業務の大幅な削減を目指すソフトバンクの生成AI活用とは
2025/07/30 09:05
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企業における、さまざまなシステムやサービスの導入事例を紹介します。ビジネス課題をITで解決するヒントをお届けします。