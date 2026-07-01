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大阪公立大学のスマートキャンパス実証、Akerunがロボットの入退室管理を支援
2026/07/16 10:59
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外部対策は進んだが内部は守れているか コジマが選んだマイクロセグメンテーション
2026/05/11 09:05
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キヤノンMJ、2万ユーザーの環境にSASEソリューション導入 - 既存環境を止めることなく実現
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海外拠点にも展開、山洋電気が実現した多言語対応標的型メール訓練とセキュリティ教育
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「バックアップはあるが、戻せない」をなくすために——現場を知り尽くしたWBCが「防御」と「保険」で挑む、ランサムウェア時代のデータ保護
2026/02/19 13:00
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サイバー攻撃者に狙われるActive Directory、福岡ひびき信用金庫はいかにしてセキュリティを高めたか
2025/10/23 11:05
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グループデジタル戦略を支えるセブン＆アイ・ネットメディア、特権ID管理や証跡取得強化
2025/05/21 13:41
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マイクロセグメンテーション技術で社内ネットワークの通信状態を可視化──東亞合成が見据える次世代のセキュリティ対策とは
2025/04/10 11:42
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熊谷組、SASE導入で社内ネットワークの「4つの課題」を解決
2025/03/04 08:00
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ライブ配信サービス「ふわっち」が直面したセキュリティ課題をCloudFastenerが解消 - A Inc.が実現した「セキュリティ前提の開発体制」とは
2024/12/24 10:00
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スマートロック「Akerun」のセキュリティ運用を担うCloudFastener－PSIRTチームの一員としてビジネスをサポート
2024/12/17 10:00
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DXを進める東北大学、クラウド利用で煩雑になったIT資産管理の課題をどう解決したか
2024/11/29 09:00
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【KDDI総合研究所✕日立ソリューションズ座談会】SBOM対応の現在地とこれから～通信業界における取り組みから紐解く～
2024/10/08 10:00
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マイクロソフト、Copilot for Securityの最新の顧客事例を紹介‐セキュリティ人材不足にメス
2024/04/17 17:25
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セキュリティ対策を経営の根幹に据えるマイナビ、SSVC搭載リスク管理ソリューション「FutureVuls」を導入──脆弱性の可視化と優先順位づけを行う意義とは
2024/03/21 10:00
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未来志向の働き方：他拠点統合管理の柔軟性とセキュリティの両立
2024/03/14 10:00
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長谷工ライブネットが管理する賃貸マンションにスマートロックを導入
2024/01/25 20:31
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ゼロトラストへの転換を短期間で実現! その成功を支えた3つのポイントとは
2023/12/13 10:00
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海外に多数の事業所を持つ政府関係機関、完全なるゼロトラスト対応で“意識させない”セキュリティ対策を実現
2023/12/13 10:00
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AIによる内部不正対策で、セキュリティの進化を図る
2023/12/05 10:00
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事例で学ぶ、Microsoft 365 活用術 第15回 半年間で Microsoft 365 E5 を全社導入、内製によるセキュリティ運用体制を構築した三桜工業が目指す製造 DX のビジョンとは
2023/10/10 12:40
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ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第15回 富士フイルムグループのDX推進に向けて最新のITインフラへ刷新――多様な事業特性とグローバル拠点を統合的に網羅するセキュリティシステムを構築
2023/09/26 08:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第264回 自社システム基盤を Microsoft Azure で刷新、3 省 2 ガイドラインを遵守した安全な環境を実現し、医療機器・システム管理のさらなるサービス拡充へ
2023/09/20 10:44
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ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第8回 5,611台の仮想マシンを運用する、自社サービス向け大規模仮想化基盤のセキュリティを強化――サイバーレジリエンスの実現を目指す
2023/02/09 10:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第228回 システムとセキュリティの一元管理を Azure Arc で実現したプラスアルファ・コンサルティング、採用した 3 つの理由とは
2022/12/16 19:00
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