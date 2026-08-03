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紙による稟議プロセスをネクストセットのアドオンで電子化し、利便性とスピード、書類の管理・検索が大きく改善——関連会社にも展開し成果を創出
2026/08/03 10:00
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赤字の公営キャンプ場をICT技術で立て直す - NTT Landscapeが挑戦する“キャンプのスマート化”とは?
2024/12/23 16:00
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地域活性
ICTを活用してキャンプ場の持続的な運営を支援、NTT東日本が推進する「キャンプ場スマート化」が目指す未来とは
2024/11/07 12:00
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運転士・整備士が自らDX! 小田急電鉄がFileMakerで実現した「現場目線」の内製化
2024/08/28 10:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第276回 「Microsoft Entra Verified ID」を活用したIDウォレット機能を検証、xIDがマイクロソフトと目指す自治体DXの未来
2024/08/08 11:30
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企業IT
会員規約の紙・印刷代を9割以上削減！印刷期間のムダを省き、オリコのDXを加速させた封入物電子化システムとは
2024/07/25 10:00
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企業IT
原子燃料サイクルの確立を目指し、高い安全性を追求する日本原燃のデジタル化の取り組み
2024/07/09 10:00
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ホワイトペーパー
ナブテスコが業務アプリを現場で内製、年間200時間超の業務と2400枚の紙削減を実現した取り組み
2024/07/01 10:00
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地域活性
「クラウド」×「電話」で声を使った業務のDXを実現、防災・防犯における地域課題を解決するNTT東日本の取り組みとは
2024/06/06 11:00
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地域活性
社内DXで得た知見を活かして自治体の業務課題解決を支援、NTT東日本の自治体業務DXサービスとは
2024/04/23 17:00
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企業IT
複合機を主軸に販売するエプソン販売が「ペーパーレス化」を推進する理由とは？
2024/02/29 07:00
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インボイス開始から1カ月、次なる課題は「電帳法の宥恕終了まで2カ月」
2023/11/13 07:00
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3社の導入事例から知るペーパーレス化の重要性、紙に縛られない働き方の実現を
2023/09/21 10:51
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日清食品はなぜ年間30万枚の紙と7万時間超の業務工数を削減できたのか？
2023/09/14 13:00
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モノづくりとデジタルを融合。技術継承と良い車づくりを目指す、岐阜車体工業のDX
2023/07/26 10:00
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中小企業のkintone導入を支援した滋賀銀行といよぎんHDが得たICTコンサルの矜持
2023/07/14 07:00
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TDCソフト×伊予銀行、共同で火災保険システムを開発
2023/06/21 11:57
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iPadで病院と救急隊を連携。未来都市構想を掲げるつくば市、救急医療の高度化と医療データ活用を目指す
2023/05/30 10:00
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介護事業者が取り組むDX。現場スタッフの働きやすさを追求しシステム内製化
2023/04/17 10:00
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渋谷区、電子契約サービスを導入‐東京23区で初
2023/04/05 11:04
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2024/08/08 11:30
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第186回 Power Platform を活用し、継続的なSAP運用改善とコスト削減を両立する伊藤忠丸紅鉄鋼
2022/03/25 13:00
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事例で学ぶ、Microsoft 365 活用術 第5回 「名もなき校務」を自動化。先生の手作りアプリで劇的改善を実現した聖徳大学附属 取手聖徳女子中学校・高等学校
2021/05/18 19:45
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