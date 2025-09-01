連載

従来のネットワーク境界中心のセキュリティは、ファイアウォールやアンチウィルスなどが異常を検知した後に、インシデントに至らないよう対応する、いわば「リアクティブ」な対応であった。組織はこうした状況からいち早く脱却し、サイバー攻撃に対する「プロアクティブ」な防御を実現する必要がある。

【重要ワード】

脅威インテリジェンス、Cyber Threat Intelligence Maturity Platform

プロアクティブな防御とは、最新の脅威情報に基づいて自社環境に潜む潜在的なリスクを特定し、各国地域の法令を遵守しながら、サイバー攻撃に先制的かつリアルタイムに対応するセキュリティのあり方といえる。

この防御を構成する要素にはさまざまなものがあるが、本連載ではその中でも特に中核的な「脅威インテリジェンス」（Threat Intelligence：TI）」について解説していきたい。

脅威インテリジェンスとは、自社のセキュリティ成熟度を評価し、セキュリティ環境を最適化するための有効な手段として、すでに諸外国の多くの組織で採用されている。

一方、国内では米国と比較するとまだ認知度が低く、採用組織も多いとはいえないようだ。

リンク先から閲覧できる資料は「セキュリティの教科書『脅威インテリジェンス』」の第1回目に当たる。そもそも脅威インテリジェンスとは何なのか、4つの種類に分類することで、その役割が明らかになることだろう。導入に向けて押さえておくべきポイントも解説しているので、ぜひご一読いただきたい。

【次回予告】

※本連載の第2回は、2025年10月1日に掲載する予定です。脅威インテリジェンスのライフサイクルを回していく上で理解しておくべき5つのフェーズと、その際に推奨されるツールについて詳しく解説するので、ぜひご覧ください。

