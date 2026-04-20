連載

クラウド移行で想定外のコストが発生しないために。成否を左右する準備・設計の進め方

クラウド移行後に発生する「コストが想定以上に膨れ上がった」「パフォーマンスが不足した」という失敗の多くは、事前の準備・設計が不十分だったことに起因します。そこでスムーズな移行と移行後の安定稼働を実現するために、何を考えておくべきかを解説します。

【お役立ち資料のポイント】

・クラウド移行の4ステップのうち、第1段階の「準備・設計」を解説

・コスト超過やパフォーマンス不足といった失敗が生じなる要因を整理

・アセスメント対象の主な項目を基幹系システム／非基幹系システムごとに確認

・現状分析から移行方式の選定、目標設定までの一連の手順を解説

クラウド移行において、棚卸・現状分析・アセスメント・移行計画の策定を行う「準備・設計」フェーズは、移行全体の成否を左右する重要なファーストステップとなります。

この「準備・設計」が十分に行われないと、既存システムのオーバー／アンダープロビジョニングが見過ごされたまま移行することになり、利用料金の高騰やCPU・ストレージの不足による追加コストなどが発生してしまいます。

「準備・設計」を通じ、自社にとっての適正スペックを明確にしておくことで、こうしたリスクを低減しながら移行コストの最適化やROIの最大化が期待できるのです。

また、リフト&シフトやリファクタリングといった移行方式の選定においても、現状分析によって得られた知見が判断の根拠となるでしょう。

* * *

リンク先から閲覧できる資料は「いまさら聞けない!『クラウド移行』のキホン」の第3回目に当たります。基幹系／非基幹系それぞれのアセスメント項目の一覧や、移行可否の判断基準、CAFや5R／7Rといったフレームワークの活用方法など、「準備・設計」の実務に直結する情報を解説しているので、ぜひ参考にしてほしく思います。

ダウンロード資料のご案内 マイナビ 提供資料

いまさら聞けない!「クラウド移行」のキホン 第3回

クラウド移行のファーストステップとなる「準備・設計」について理解する

＞ ＞ お役立ち資料の閲覧はこちら!

【次回予告】

※本連載の第4回は、2026年6月22日に掲載する予定です。クラウドプロバイダーやクラウドパートナーの選び方を中心に解説していくので、ぜひご期待ください。

[PR]提供：マイナビ