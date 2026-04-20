【お役立ち資料のポイント】
・クラウド移行の4ステップのうち、第1段階の「準備・設計」を解説
・コスト超過やパフォーマンス不足といった失敗が生じなる要因を整理
・アセスメント対象の主な項目を基幹系システム／非基幹系システムごとに確認
・現状分析から移行方式の選定、目標設定までの一連の手順を解説
クラウド移行において、棚卸・現状分析・アセスメント・移行計画の策定を行う「準備・設計」フェーズは、移行全体の成否を左右する重要なファーストステップとなります。
この「準備・設計」が十分に行われないと、既存システムのオーバー／アンダープロビジョニングが見過ごされたまま移行することになり、利用料金の高騰やCPU・ストレージの不足による追加コストなどが発生してしまいます。
「準備・設計」を通じ、自社にとっての適正スペックを明確にしておくことで、こうしたリスクを低減しながら移行コストの最適化やROIの最大化が期待できるのです。
また、リフト&シフトやリファクタリングといった移行方式の選定においても、現状分析によって得られた知見が判断の根拠となるでしょう。
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リンク先から閲覧できる資料は「いまさら聞けない!『クラウド移行』のキホン」の第3回目に当たります。基幹系／非基幹系それぞれのアセスメント項目の一覧や、移行可否の判断基準、CAFや5R／7Rといったフレームワークの活用方法など、「準備・設計」の実務に直結する情報を解説しているので、ぜひ参考にしてほしく思います。
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マイナビ 提供資料
いまさら聞けない!「クラウド移行」のキホン 第3回
クラウド移行のファーストステップとなる「準備・設計」について理解する
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【次回予告】
※本連載の第4回は、2026年6月22日に掲載する予定です。クラウドプロバイダーやクラウドパートナーの選び方を中心に解説していくので、ぜひご期待ください。
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