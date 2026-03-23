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クラウド移行はどこから手をつける? 成功の鍵は基幹系・非基幹系システムの特性を理解すること

多くの企業でクラウド移行の検討が進んでいる中、移行対象のシステムを一括りにして計画していないでしょうか。事業の根幹を担う「基幹系」システムと、業務を支援する「非基幹系」システムでは、その特性も移行の目的も大きく異なります。つまり両者の違いを理解することが、移行プロジェクト成功の鍵を握るといえます。

【お役立ち資料のポイント】

・システムを基幹系と非基幹系に大別し、それぞれのクラウド移行例を解説

・システムの特性によって移行目的、リスク許容度、進め方がどう異なるかを解説

・クラウド移行を実践するための典型的な5つのステップを解説

・リフト&シフト、リファクタリング、リプレイスなど主要な移行方式と「7つのR」を解説

いざクラウド移行を進める段階になると、「どのシステムから移行すべきか」「それぞれのリスクをどう評価すればよいか」といった問いに直面する担当者は少なくありません。

そこで重要になるのが、移行対象となるシステムを基幹系と非基幹系に分類し、それぞれの特性を理解することです。この分類が重要である理由は、それぞれでクラウド移行の目的や許容されるリスク、そして具体的な進め方が根本的に異なるためです。

例えば、基幹系システムの移行では、保守運用負荷の低減やBCP強化を主目的とし、ダウンタイムを最小限に抑えるべく、段階的かつ慎重なアプローチが求められます。対照的に、非基幹系システムでは、クラウドネイティブ化による業務効率の向上などを目指し、迅速な移行が選択されるケースが多く見受けられます。

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リンク先のコンテンツは「いまさら聞けない!『クラウド移行』のキホン」の第2回に当たります。基幹系・非基幹系それぞれのシステム定義、移行目的・進め方の違いを整理しているほか、移行計画を立てる上で不可欠な5つのステップや代表的な移行方式が確認できるので、プロジェクトの解像度を上げるためにもぜひ役立ててください。

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いまさら聞けない!「クラウド移行」のキホン 第2回

どのシステムを移行するのか どのように移行するのか?

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【次回予告】

※本連載の第3回は、2026年4月20日に掲載する予定です。クラウド移行のステップについてより詳しく解説するので、ぜひご期待ください。

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