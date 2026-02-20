【お役立ち資料のポイント】
・8割を超える企業が何らかのクラウドサービスを利用しているという実態
・クラウド利用が拡大する5つの理由
・プライベートクラウドとパブリッククラウド、マルチクラウドとハイブリッドクラウドの違い
もはやクラウドは、ビジネスインフラとして完全に定着したと言えます。
とはいえクラウドへの安易な移行は期待した効果を得られないばかりか、新たな課題を生む可能性も否定できません。
一口にクラウドと言っても、プライベートクラウドとパブリッククラウドでは特性が大きく異なるほか、複数のクラウドを組み合わせるマルチクラウドや、オンプレミスと併用するハイブリッドクラウドといった、より戦略的な運用形態も存在します。
DXの加速やコストの最適化といったメリットを享受するには、これらの中から自社のセキュリティ要件や事業戦略に合致するものを選び抜く必要があるのです。
* * *
リンク先のコンテンツは「いまさら聞けない!『クラウド移行』のキホン」の第1回目に当たります。クラウド移行を成功させるために不可欠な基本知識を体系的に解説しているので、ぜひ参考にしてもらえれば幸いです。
