連載

AI PCならではの優位性を整理する。押さえておきたいメーカー独自の戦略とは?

【重要ワード】

●AI PC、●NPU（Neural Processing Unit）、●Copilot+ PC

PC環境におけるAI活用を検討する際、押さえておくべき視点は3つある。まず、従来のPCでもクラウド経由でAIサービスを利用すれば、一定の業務効率化は実現できることだ。

一方、NPU（Neural Processing Unit）搭載PCならではの価値も明確になりつつある。文書作成の自動化、データ分析とレポート生成、メール解析に基づくスケジュール最適化など、定番ビジネスアプリとAIの連携による業務効率化は、従来機では得られない水準に達している。ローカルで完結するAI機能も用意され、ネットワーク未接続でも利用できる点は注目に値する。

さらに見逃せないのが、PCメーカー各社の独自戦略だ。AI PCならではのセキュリティ強化、バッテリー駆動の最適化、ビデオ会議の映像補正、従業員の健康管理支援など、メーカーごとに付加価値の方向性が異なる。

* * *

リンク先から閲覧できる資料は「いまさら聞けない!『AI PC』のキホン」の第2回目に当たる。PC環境でのAI活用について、押さえておくべき3つの視点をそれぞれ詳しく解説した。主要PCメーカーの独自機能も整理しているので、AI活用を次のステージへ進めるためにも、ぜひチェックしてほしい。

ダウンロード資料のご案内 マイナビ 提供資料

いまさら聞けない! 「AI PC」のキホン 第2回

業務内容と併せて確認しておきたい AI PCで具体的にできることとは?

＞ ＞ お役立ち資料の閲覧はこちら!

【次回予告】

※※本連載は今回が最終回です。ご愛読いただき、ありがとうございました。

[PR]提供：マイナビ