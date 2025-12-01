連載

AI PCの基本構造やローカルAIの仕組みに迫る! 企業はどのように活用すべきか

生成AIの登場以降、同テクノロジーはビジネスに欠かせない存在となった。しかし従来のPCではAI処理をクラウドに依存するため、ネットワーク環境やセキュリティリスクが課題となっている。こうした背景から注目されているのが「AI PC」である。

【重要ワード】

●AI PC、●NPU（Neural Processing Unit）、●Copilot+ PC、●SoC（System on Chip）、●Intel、●AMD、●Qualcomm、●Apple、●ローカルAI、●SLM（Small Language Model）、●LLM（Large Language Model）、●TOPS

AI PCの最大の特徴は、AI処理専用のプロセッサーであるNPU（Neural Processing Unit）を搭載している点だ。

CPUやGPUと協調して動作することで、画像認識や自然言語処理などの高度なAIタスクを高速に処理できる。

AIの演算処理をローカルで完結できるようになるため、クラウドへのデータ送信が不要となり、セキュリティ面における優位性も高い。

もちろんAI PCの真価を引き出すには、ビジネスアプリケーションのNPU最適化や、SLM（Small Language Model）の活用など、環境整備が必要となる。

しかしAI活用の流れは止まらない。今後、AI PCは業務効率化の鍵となり、競争力を高める重要なツールになるだろう。

* * *

リンク先から閲覧できる資料は「いまさら聞けない!『AI PC』のキホン」の第1回目に当たる。AI PCの基本構造、ローカルAIの仕組み、導入メリットを詳しく解説している上、企業がどのように活用すべきかのヒントも提示しているので、ぜひ参考にしてほしい。

いまさら聞けない! 「AI PC」のキホン 第1回

今後の主流となる「AI PC」、その基本とビジネス価値を徹底考察

【次回予告】

※本連載の第2回は、2026年1月5日に掲載する予定です。AI PCの具体的なAI活用方法、AI機能について深掘りしていくので、ぜひご期待ください。

