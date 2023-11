事例

ソシオネクスト、富士通研究所で採用!! 半導体デバイスの評価を効率化する測定器とは

放射線が半導体デバイスに与える影響を検証・研究する際の測定器として、多くの実績を持つ「CloudTesting Service」。ソシオネクストと富士通研究所でも、同分野の評価および研究のために同サービスを利用している。しかも両社の研究論文が、ソフトエラーなど、放射線が電子デバイスに与える影響に関する世界的に著名なカンファレンスであるRADECS(Conference on RADiation Effects on Components and Systems)2017で採択された。本稿で紹介するPDFでは「RADECSに採択された研究はどのようなものなのか」「CloudTesting Serviceのシステムをどのように利用しているのか」などについて、両社の担当者に詳しく話を聞いている。ここではその内容の一部を紹介しよう。