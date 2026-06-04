「非計画購買」のコストは30%削減可能!? ― 購買管理のDXで実現する業務効率化とガバナンス強化

ソリューション

テレワークの浸透や電子帳簿保存法への対応など、企業の購買管理は複雑化の一途をたどっている。コスト削減とコンプライアンス強化という相反する要求に対し、従来の人海戦術に依存した管理体制はもはや限界である。

多くの企業において、購買管理はコスト削減やコンプライアンス遵守の観点から常に重要な経営課題であり続けてきた。しかし近年、環境配慮や法改正への対応といった新たな要求が加わり、その業務はさらに複雑化している。



特に、現場部門で発生する少額・多頻度の「非計画購買（テールスペンド）」は、立替経費精算の手間や不正利用のリスクを内包し、管理部門の大きな負担となっている。全社員の購買活動を可視化し、適切な統制下に置くことは、もはや避けては通れない経営課題だ。



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購買プロセスの再構築で生まれる価値

こうした課題を解決するためには、購買プロセスそのものをデジタル化し、再構築するアプローチが有効である。購買システムを統一すれば、購入前の承認フローの徹底や、全社の購買データの集約が可能になる。蓄積されたデータは、支出の最適化や戦略的なサプライヤー選定に活用でき、データドリブンな購買管理体制への移行を促す。

ある調査では、このアプローチによってIT周辺機器の調達コストが約30%削減されたという結果も報告されており、単なるコスト削減にとどまらない、業務全体の効率化とガバナンス強化への貢献が期待される。

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本コンテンツでは、複雑化する間接材購買を最適化するための具体的な手法を、不動産業や総合設備業といった先進企業の導入事例とともに解説している。コスト削減、業務効率化、コンプライアンス強化を同時に実現するためのヒントが得られるので、ぜひ業務に役立ててほしい。

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* ：本内容は、2023年、2024年に提供された約700社の購買実績データに関して、同一商品または弊社判断による同等商品、かつ同一購買量に対して価格比較を行った結果となります。実際の削減効果は異なる場合がございますのでご了承ください。

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