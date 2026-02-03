レポート

個人任せの業務管理が招く年122時間もの損失。標準化が全社の生産性向上を支える鍵に

業務のデジタル化が進む一方で、従業員が日々扱う情報量は急増している。日立ソリューションズの調査によると、57.4%の従業員が行うべき作業を探すのに時間がかかっており、そのために1日あたりおよそ15～30分を費やしている実態が明らかになった。 これは年換算で1人あたり122時間にも上り、その損失は看過できない課題といえる。

例えば、メールやチャットツール、各種業務システムを行き来する中で、重要なタスクやメッセージが埋もれてしまうケースが見受けられる。

調査によれば、70.2%の人が確認漏れ・対応漏れを経験しており、メール・チャットへの依存度の高さが情報の活用を妨げる要因となっているのが現状だ。

個人業務の“見えないムダ”をどう減らすか ─ 実態調査で見えた1人1日15分から30分の“探す時間”の正体と対策 ─

属人化からの脱却が企業の競争力を左右

こうした課題に対し、現場の声から浮かび上がったのは個人の工夫に依存する業務運用の限界である。その多くは手書きメモやスプレッドシート、独自のリンク集などで業務を補完しているが、そうした取り組みは一時的な効果しかなく、全社的な標準化につながらない。

求められるのは、複数チャネルの情報を一画面に集約し、従業員ごとに必要なタスクや予定を提示する仕組みといえる。こうした環境を整えることで、検索時間を削減し、意思決定を迅速化できるだろう。

リンク先のコンテンツでは、アンケート調査やインタビュー調査から明らかになった属人化や個人業務の手動管理の課題について解説している。ポータルサイトによって属人化を防ぎ、情報を集約するアプローチの有用性も確認できるので、全社的な生産性の向上に役立ててもらいたい。

