インターネットに接続して利用するおもちゃに飛びつく前に知っておくべきことがある。プライバシーや子供の安全を守るために気を付けるべき点や対策について解説する。

この記事は、ESET社が運営するマルウェアやセキュリティに関する情報サイト「Welivesecurity」の記事を翻訳したものである。

IoT(Internet of Things)は、私たちの生活や働き方を変えつつある。スマート・ペースメーカーからフィットネス・トラッカー、音声アシスタント、あるいはスマート・ドアベルに至るまで、これらの技術は私たちをより健康に、より安全に、より生産的に、そして楽しませてくれるものだ。

同様に、子供向けの先進的な玩具も製造されるようになった。全世界におけるスマート玩具市場は2桁成長が見込まれており、その市場規模は2027年までに240億ドル(3兆4,800億円相当)に達すると予測されている。ただし、インターネット接続とデータ、そしてコンピューターが関係するからには、プライバシーやセキュリティに関する懸念は避けられない。

子供の学習と創造性を育もうと、こうした玩具の購入を検討している人も多いだろう。しかし、プライバシーとデータ(そして、子供の安全)を守るためには、スマート玩具に飛びつく前に調べておくべきことがある。

スマート玩具が登場して数年が経つ。その他のIoT機器と同様、インターネット接続とデバイスの情報処理能力によって、より没入感があり、インタラクティブで応答性のある体験を提供するのが目的だ。例えば、以下のような機能を提供する場合が多い。

これらの技術により、スマート玩具は旧来のおもちゃに比べて遥かに優れた体験をもたらす。インタラクティブな機能によって子供は夢中になる。さらにインターネットから追加機能をダウンロードすることも可能だ。

しかし残念ながら、市場に早く商品を投入しようとする製造者は、安全対策を疎かにする可能性がある。その場合、ソフトウェアに脆弱性が含まれていたり、安全ではないパスワードポリシーが設定されていたりする。記録したデータを密かにサードパーティへ転送する、あるいは、保護者に入力させた個人情報を安全に保管していないという恐れも考えられる。

過去にも問題が発生した事例があった。以下に深刻なケースを紹介する。

2019年のクリスマスには、セキュリティに関するコンサルティング会社であるNCC Group社により、7つのスマート玩具に対する調査が実施された。注視するべき問題が20個見つかり、そのうち2つは高いリスク、3つは中程度のリスクと判断されている。具体的には、以下のような問題があった。

・攻撃的、あるいは困惑させるようなコンテンツを流す

・子供を操るようなメッセージを送る

・同じ玩具(子供用トランシーバー)を購入するだけで、見知らぬ人でも近い距離にいる子供とやり取りできてしまう

・音声機能を持ったスマート玩具を乗っ取った攻撃者は、理論上、スマートホームを不正に操れる。つまり、音声起動システムへ命令を送ることが可能となる。(例:Alexa、玄関を開けて、など)

セキュリティやプライバシーリスクのあるスマート玩具を使用する場合、万一に備えるため、以下の対策を取ってほしい。

・購入する前に調査する:悪い評判がないかを確認し、その商品のセキュリティやプライバシー対策について調べる

・ルーターを保護する:ルーターは自宅ネットワークの要であり、インターネットに接続するすべてのデバイスと通信している

・使用していないときは機器を停止する:使用していないときは、リスクを軽減するよう、デバイスを停止する

・保護者が玩具に慣れる:同時に、小さい子供には目を光らせるよう努める

・更新の有無を確認する:更新可能なスマート玩具であれば、最新のファームウェアが使われているかを確認する

・安全な通信を選択する:Bluetooth接続には認証を設け、自宅ルーターとの通信を暗号化する

・どこにデータが保管されているかを理解する:加えて、製造者のセキュリティに関する評判を確認する

・パスワード設定:アカウント作成時には、複雑でユニークなパスワードを設定する

・共有するデータを最小にとどめる:データが盗用されたり、製造者が不正侵入されたりした際に、情報漏えいするリスクを軽減する

スマート玩具は、教育の役に立ち、かつ楽しいものだ。子供やデータの安全が確保されるならば、安心して使うことができるだろう。

引用・出典元

■ Toys behaving badly: How parents can protect their family from IoT threats by Phil Muncaster 8 Sep 2022 - 11:30 AM

https://www.welivesecurity.com/2022/09/08/toys-behaving-badly-how-parents-protect-family-iot-threats/