2022年5月(5月1日~5月31日)にESET製品が国内で検出したマルウェアの検出数の推移は、以下のとおりです。

2022年5月の国内マルウェア検出数は、2022年4月と比較して増加しました。

増加要因として、 LNK/TrojanDownloader.Agent の検出数が大きく増加したことが挙げられます。LNK/TrojanDownloader.Agentは、ショートカットファイル形式(LNK形式)のダウンローダーです。ファイルを開くことによって、スクリプトが実行され、他のマルウェアがダウンロードされます。

2022年4月では、Emotetをダウンロードするものを多数検出していました。詳細については、2022年4月マルウェアレポートでご紹介しています。

検出されたマルウェアの内訳は以下のとおりです。

5月に国内で最も多く検出されたマルウェアは、JS/Adware.TerraClicksでした。

JS/Adware.TerraClicksは、Webサイト閲覧時に実行されるアドウェアです。感染すると、アドウェアサイトへのリダイレクト、アドウェアコンテンツの配布やブラウザー拡張機能としてアドウェアをインストールするなどの被害を生じさせる可能性があります。

5月30日にWindowsサポート診断ツール(Microsoft Support Diagnostic Tool:MSDT)に関する脆弱性CVE-2022-30190が公開されました。

この脆弱性は「Follina」と呼ばれており、Wordなどの呼び出しアプリケーションからMSDT URLプロトコルを使用してMSDTが呼び出されると、リモートでコードが実行されるという脆弱性です。本脆弱性は、以下のOSとバージョンが対象となります。詳細な情報については、Microsoftのセキュリティアップデートガイドに掲載されています。

本脆弱性を悪用するマルウェアによって、任意のコードが実行されるまでの流れは以下の通りです。

本脆弱性を悪用したWordファイルを開いた場合でも、保護ビューが機能していると任意のコードの実行はありません。ユーザーが「ファイルの編集を有効にする」をクリックし保護ビューを解除することで、任意のコードを実行される恐れがあります。

また、この手法ではマクロを有効化する必要がないため、Word形式だけでなくリッチテキストファイル形式(RTF形式)としても悪用されています。RTF形式だと、保護ビューで開けないため、ファイルを開くだけで任意のコードが実行される恐れがあります。

本脆弱性を悪用して任意のコードが実行される様子が以下の通りです。今回はPoCを用いて、計算機アプリを起動させています。

Wordファイルを起動し、リモートテンプレート機能を利用して、HTMLファイルを取得しています。次に、取得したHTMLファイルからWindowsサポート診断ツールを起動しています。そして、任意のコードをWindowsサポート診断ツール経由で実行させています。

本脆弱性に対する正式なパッチが、6月の月例セキュリティ更新プログラムで公開されました。早急にセキュリティパッチの適用をご検討ください。

Microsoft社は、一時的な回避策としてMSDT URLプロトコルの停止を挙げています。

この回避策を実行すると、OS全体を通してリンクからのWindowsサポート診断ツールの起動が阻止されてしまいます。その一方で、Get Helpアプリケーションやシステム設定、追加のトラブルシューティングから手動で実行することは可能です。

・回避策(MSDT URLプロトコルを無効化)

・回避策を元に戻す方法

2022年5月には、脆弱性CVE-2022-30190を悪用して任意のコードを実行させるWordファイルが確認されています。実際にQbotマルウェアを配布する手段として利用された事例も報告されています。6月の月例セキュリティ更新プログラムにてセキュリティパッチが公開されていますので、早急にセキュリティパッチの適用をご検討ください。また、セキュリティパッチをすぐに適用できない環境では、Microsoft社の推奨する一時的な回避策の実施が推奨されます。

