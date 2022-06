PowerShellスクリプトでThunderbirdの新規メール作成用のメールコンポーザを起動するコードを書いている。前回は添付ファイルを指定するところまでいった。これで指定したいオプションはほぼ網羅したといったところだ。今回はこのスクリプトをさらに汎用的にして、本文をシステムクリップボードからのみならず、ファイルや引数からも指定できるようにする。これで汎用的なスクリプトの完成だ。

前回の成果物

まずは、前回作成した成果物「clip2mail.ps1」の確認をしよう。次のように、パラメータとして「-Attachment」を指定することで、複数のファイルを添付した状態でThunderbirdのメールコンポーザが起動するようにした。

#!/usr/bin/env pwsh #======================================================================== # システムクリップボードのテキストでメールを作成 #======================================================================== #======================================================================== # 引数を処理 # -To a@example.com,b@example.com 宛先メールアドレス # -Cc a@example.com,b@example.com Ccメールアドレス # -Bcc a@example.com,b@example.com Bcccメールアドレス # -From bar@example.com 送信元メールアドレス # -Subject 'Mail Title' メールサブジェクト # -Attachment file1.jpg,fil2.png 添付ファイル #======================================================================== Param( [String]$To = $Env:DEFAULT_EMAIL_TO, [String]$Cc = "", [String]$Bcc = "", [String]$From = $Env:DEFAULT_EMAIL_FROM, [String]$Subject = "Windowsシステムクリップボード", [String]$Attachment = "" ) #======================================================================== # Thunderbirdアプリケーションパス #======================================================================== $mailer='C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe' #======================================================================== # 本文の上限文字数 #======================================================================== # これ以上の値を指定するとThuderbirdがクラッシュすることがある $bodycharlimit = 24000 #======================================================================== # システムクリップボードのテキストをThunderbirdのコンポーザに貼り付け # できるフォーマットへ変換 #======================================================================== $body=$(Get-Clipboard | Out-String) $body=$body -replace " "," " $body=$body -replace "<","<" $body=$body -replace ">",">" $body=$body -replace " ","<pre style='display:inline'> </pre>" $body=$body -replace ",","," #======================================================================== # 引数で指定できる文字列長には上限がある。上限を超えている場合には、上限 # 未満まで文字数を減らして使用する。 #======================================================================== function Get-TrimmedBody { # 上限文字数で文字列を切り捨てる。 $trimmed = $body.Substring(0, $bodycharlimit) # 文字列の末尾がこの配列の文字列の途中で切れていたと判断できる # 場合に、配列の文字列の分も削除する。これら文字列はすべて記載 # されている必要があり、途中で切れている場合には削除する必要が # ある。 $a = $(" ", "<", ">", "<pre style='display:inline'> </pre>", ",") :EndTreatment foreach ($v in $a) { $len = $v.Length - 1 for ($i=0; $i -lt $len; $i++) { $v = $v.Substring(0, $len - $i) if ($trimmed.EndsWith($v)) { $trimmed = $trimmed.Substring(0, $trimmed.Length - $v.Length) break EndTreatment } } } # 終端処理を行った文字列を返す $trimmed } if ($body.Length -gt $bodycharlimit) { $body = Get-TrimmedBody $body += "<br>" $body += "<br>" $body += "(サイズオーバーでカットしました)" } #======================================================================== # To、Cc、BccをThunberbirdで指定できる形へ展開 #======================================================================== $to=$to.Replace(' ',',') $cc=$cc.Replace(' ',',') $bcc=$bcc.Replace(' ',',') #======================================================================== # 添付ファイルのパスを絶対パスへ変換 #======================================================================== # 「,」区切りで最初のファイルを調べ、このファイルが存在しなかった場合には # 「 」区切りで渡されていると判断し、分割処理を行う $AttachmentFiles = $Attachment -Split ',' if (-not (Test-Path $AttachmentFiles[0])) { $AttachmentFiles = $Attachment -Split ' ' } # パスを相対パスから絶対パスへ変換する $len = $AttachmentFiles.Length $AttachmentPaths = "" for ($i = 0; $i -lt $len; $i++) { if ($AttachmentFiles[$i]) { $AttachmentPaths += Convert-Path $AttachmentFiles[$i] if ($i -ne $len - 1) { $AttachmentPaths += "," } } } #======================================================================== # メールを作成 #======================================================================== & $mailer ` -compose ` "to='$To',cc='$Cc',bcc='$Bcc',from='$From',subject='$Subject',attachment='$AttachmentPaths',body='$Body'"

メールのやり取りにおいては、請求書や領収書を送るとか資料を添付するといった具合に、何らかのファイルを添付するケースは結構あるだろう。上述のスクリプトのように、コマンドラインで添付ファイルを指定してメールコンポーザが起動するようにしておくと、さまざまな作業を自動化しやすくなる。

ここまで自動化すると、今度はメールの本文をシステムクリップボードからではなく、ファイルから指定したり、コマンドの引数に直接指定して利用したりしたくなる。ファイルや引数から本文を指定できると、システムクリップボードを上書きすることなく新規メールの作成が可能になるからだ。ファイル、引数、システムクリップボードのどれからでもメール本文を指定できるようにすれば、さらに汎用的な利用が可能になる。