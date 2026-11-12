【 財界BEST AI 100 優秀賞 】Appier Group代表取締役CEO チハン・ユー「AI人材が少ない日本の顧客企業に最先端 AIテクノロジーを！」

台湾で生まれ米国で学ぶ

─ まずは創業の経緯から聞かせてください。

ユー 台湾で生まれ、1997年から国立台湾大学でコンピュータサイエンスを学んでいました。その後、2003年から米スタンフォード大学の修士課程に進み、05年から米ハーバード大学の博士課程でAI（人工知能）の研究に取り組んでいました。

この過程で出会った科学者とエンジニアと私の3人でテクノロジーを社会実装しようと、ゲームのためのAIエンジン企業を立ち上げたのです。ところがこれがうまくいかず、失敗してしまいました。貯金も使い果たし、事業もうまくいかない。そこで「最後のチャンスだ」と会社の方向性を変えました。これが社名にもつながります。

─ というと？

ユー みんなを幸せにするという「happy」とAIの会社であるということで造語としてつくりました（笑）。環境も名前もハッピーな感じに変えないと、うまくいかないぞという思いを抱いていたんです。ちなみに、「appier.com」というWebサイトを登録したのですが、これがあまりにも安くて僅か100㌦で取ることができました。もうそれぐらいしかお金が残っていなかったので助かりました。

─ エイピアグループを創業したのが2012年です。AIをどう活用しているのですか。

ユー 当社はAIで創業した会社になりますので、あらゆるものにAIを使っています。いろいろなプロダクトがあるのですが、当社の主力のプロダクトとなるのがAIを活用してデジタルマーケティングの効率化を図るソリューションになります。

具体的にどういうことができるのかというと、伝統的なデジタルマーケティングというのは、とりあえずマーケティングを実行し、結果が出てきたら、その施策がうまくいったかどうかというフィードバックがきます。それを見てさらに改善していく。このサイクルをグルグル回していくというのが一般的です。

一方で当社のプロダクトは、お客様の会社のWebサイトやアプリケーションのデータをいただいて事前に研究・分析を行います。そうすることによって、どんなマーケティングを行えば、どれくらいのリターンが得られるかを事前に予測することができます。なおかつ、それをAIが自動的に実行するため、これくらいのリターンが欲しいという目標を設定すれば、AIが自動で実行し、その結果を提供するということができます。

─ 販促領域でより効果の高いソリューションを提供しているということですね。

ユー ええ。マーケティングは、これまでは実際にやってみないと分からないという前提に立たなければなりませんでしたが、当社のサービスを活用すれば、実践する前に、どのくらいの資金を投じれば、どのくらいのリターンが得られるかが事前に分かるわけです。つまり、これまでは成果の予測しにくかったマーケティングへの資金投下を、しっかりした投資に変えることができることになります。

AIで見込み客にクーポン配布

─ 事例はありますか。

ユー 例えば、ECサイトがあるとしましょう。そのサイトで度々、訪問者全員にクーポンを配布している場合、既に購入を決めている人や購入するつもりのない人にクーポンを発行する必要はありません。そこでAIによって購入をためらっている人だけにクーポンを発行できるようになります。

しかも、当社のプロダクトはSaaS（必要な機能を必要な分だけサービスとして利用できるようにしたソフトウエア）型になっていますので、使用量に応じた料金体系になります。

─ AIで行動分析をするようなイメージですか。

ユー Webサイトを訪れたユーザーがアクセスしたコンテンツや行動パターンに基づいて、リアルタイムのデータを予測することができる点が特長です。行動履歴や属性、広告配信など、様々なデータを一元的に管理し、マーケティングに活用できます。

─ 手応えありですか。

ユー そうですね。毎日エキサイトしているシーンが続いています。自分自身のキャリアにとって、すごく幸運だと思っています。先ほど申し上げたように学生時代は落ちこぼれ寸前だった時期もありました。工学系の道は諦めようかと思ったところから、たまたま唯一興味を持ったAIが今は世界中で一番重要な部分に変わっています。

なおかつ、毎日のように新しい研究や新しい進化がAIによって実現されており、当社もそこに日々関わっているわけです。自分の小さな興味だったところから、世界を大きく変えるようなものになってきています。そこに関わっていること自体、非常にエキサイティングです。

─ 日本に拠点をつくったのは早かったのですか。

ユー はい。12年に米国から台湾に戻り、小さなアパートで最初に創業しました。その後、日本にオフィスを構えたのが14年です。それからシンガポールオフィスをつくりました。今はアジア太平洋地域や米国、欧州などに拠点を置いています。

─ ユーさんの活動拠点はどのくらいのバランス？

ユー 難しいですね（笑）。50％の時間は台北で20％が東京と欧米、そして残る10％が韓国という感じでしょうか。

AI人材不足の日本の可能性

─ 日本の市場についての認識を聞かせてください。

ユー まず中国を除くと、アジアでの最大のマーケットが日本になります。当社にとっても非常に大きなマーケットです。加えて、多くの日本のお客様は新しいテクノロジーを活用したいという意欲が非常に強い。素晴らしいマーケットです。

ただ、大きなチャレンジの機会が日本の市場にはあるのですが、日本のAI人材が少ないという課題があります。ここに対して私たちのソリューションを提供することによって、AI人材がいなくても、最先端AIテクノロジーを使っていただけると。当社がそのギャップを埋めていけると思っています。

─ 一方で大変な最先端テクノロジーを有することとなった台湾の可能性はいかがですか。

ユー 日本は産業構造として、比較的ハードウエアとソフトウエアのバランスがとれていますが、台湾はハードウエアに大きく偏っています。もちろん、ソフトウエアの技術者もいますが、その比率は相対的に日本に比べると遥かに低いと思います。そこに1つの大きな懸念を私個人は持っています。

これまでのインターネット産業を見ていてもそうですが、一番大きな価値はハードではなくソフトにあります。そこが一番成長しているのです。

ですから私たちは台湾だけでなく、日本でも事業を展開することによって、そのソフトウエアの可能性をAIの部分についてもしっかり広げていきたいと考えています。

─ つまり、日本と台湾の相互補完体制ということですか。

ユー 私たちはもっとその先を見据えています。要するに、日本や台湾とかではなく、世界中の優れたタレントの方を招いてチームをつくっていくと。韓国であったり、欧米であったりですね。そういった形でチームをつくって、新しいタイプのグローバルな企業をつくっていきたいと考えているんです。

─ では、自社の強みをどのように表現しますか。

ユー 2つあると思っています。1つ目は最先端のAI技術を持っているということ。2つ目はインターナショナルであること。事業をグローバルに展開している能力が高いことです。

─ 社員数はどれくらいになるのですか。

ユー グローバルで大体750人です。このうち日本が約10％です。大半が台湾になります。韓国は日本と同じくらいで10％程度。他にも欧米も10％ほどいます。それ以外にはトルコの会社も買収しましたので、今はトルコの方もいます。非常にバラエティーに溢れた構成になっていると思います。

グローバルで約750人いる従業員。その国籍は日本や台湾をはじめ

韓国、欧米、トルコなどバラエティーに溢れている

─ 世界最大の市場である米国での戦略はどうですか。

ユー 特段、米国に特化した戦略をとっているわけではありません。むしろ当社は国に関係なく、お客様の対象を絞り込んだ戦略をとっています。これは日本と韓国の立ち上げのときに使った戦略と同じなのですが、具体的にいうと、当社は大企業にフォーカスしています。いろいろなものが売り買いできるサイトを提供している企業様にフォーカスしているのです。

その結果、世界の売り上げ構成も日本と韓国を中心とした北東アジアで約70％、欧米が約20％です。欧米での事業は21年から始めており、4～5年で20％に到達しました。比較的まだ若いマーケットであり、大きなポテンシャルがあります。

─ 今後の成長が見込めますね。足元ではAIの普及によって世の中が大きく変わろうとしています。AIと人間の関係をどう捉えていますか。

ユー AIというものは基本的には人間の様々な活動や思考を助けるものだと考えています。最近ではAIの領域がどんどん強化されて様々なことができるようになっています。これによって人が「こんなことをやりたい」とモチベーションを活性化させてくれる面があります。あるいは、人間の能力を拡張させるといった面もあるでしょう。

ただ、あくまでも何をやるかは人間が決めるものです。人間が決めたものを拡大させたり、活性化させるものがAIであるべきだと考えています。

常に変わり続ける！

─ ユーさんが起業して約14年。これまでで印象的だったエピソードはありますか。

ユー 毎日、学びがあるところが一番大きな喜びです。小さい会社として始まって、今では日本で上場できる会社となりました。新しい課題は毎日のように出てきますし、当然、グローバルに事業展開すれば、様々なチャレンジや事業機会が出てきます。それを一つひとつ学び、自分自身の個人としての能力の拡大や成長につなげていく。

この部分がエキサイティングです。

─ ユーさんの奥様も経営陣に入っているのですね。

ユー はい（笑）。妻（ウォンリン・リー氏）はCOO（最高執行責任者）です。冒頭で3人で起業したと申し上げましたが、そのうちの1人が妻でした。妻とはスタンフォード大学で出会ったのですが、彼女は免疫学を研究しており、卓越した実績を残していました。

─ 先ほど落ちこぼれとおっしゃっていましたけど、とんでもないですね（笑）。

ユー いやいや、勉強してテストで点数をとるよりは、自分で何か研究するといったプロジェクトに取り組んでいく方が得意だっただけです。会社も同じです。会社は常にイノベーションを続けていきますが、変わらないことが1つだけあります。それは「常に変わり続けること」です。

そしてもう1つが、いろいろな困難や課題などのチャレンジに直面したときに、別にこれで死ぬわけではないと（笑）。むしろ、そこから様々なことを学んで自分がもっと強くなるという気持ちを持っていることです。

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